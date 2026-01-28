星宇航空今年有望開航釜山　首個歐洲航點農曆年後公布

▲星宇航空首個歐洲航點預計農曆年後公布。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

看好東北亞旅遊熱度、東南亞需求穩定，加上美國載客率持續回升，星宇航空策略長劉允富表示，今年票價沒有太多往下調的空間。另外，星宇首個歐洲航點預計農曆年後公布，而釜山航線需求強勁，今年也有望開航。

劉允富表示，今年票價沒有太多往下調的空間，除了旺季價格一定高，平日因為整個艙位沒有增加，成本其實越墊越高，因此價格不會調整太多，其中，最明顯的美國線艙位沒有增加太多，歐洲則是一直都很強，所以票價都還算合理，日本今年需求仍是一定強勁。

劉允富指出，今年東北亞線需求持續強勁，東南亞線雖然沒有日本暢旺，也看不出有往下趨勢，艙位、載客率都沒有下滑，其中，泰國沒有嚴重政治因素干擾、越南有很多商務客，峴港、富國島及河內等觀光航線也都很穩定。至於美國航線，今年有機會回到7成8至8成，但不會回到前年榮景，其中，剛開航的鳳凰城2月至3月載客率都可維持在8成左右。

他表示，這2年星宇航空陸續交付新機，勢必會有新航點，其中，今年規劃的歐洲航點預計農曆年後對外公布，另外，釜山航線需求很強，這幾年增加不少旅遊資源，希望今年有望實現開航，紐澳航線也有在評估中。

另外，星宇航空今年2月13日起新闢台中-宮古島下地島機場，緊接3月底陸續開航台中-熊本、台中-東京，總計在台中已有9個航點。劉允富表示，星宇航空在台中的航點載客率都有8成3至8成5，且同樣飛往東京，台中的票價又比台北高，代表具有競爭力，希望將台中機場當作桃園機場以外的第二基地。

他指出，高雄機場競爭較大，相較之下台中機場目前國際航班僅星宇、台灣虎航、華信、國泰、香港快運及越捷在經營，且地理優勢可涵蓋北至苗栗、南至嘉義的客源，今年3月的夏季班表預計再增加1架飛機執飛，總計4架，其中，台中-東京每周4班、台中-峴港及台中-熊本每周3班。