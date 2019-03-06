公公出殯前一天女兒畢旅　媳婦要老公「等我們玩回來」再奔喪

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台北市一名網友5日在臉書「爆怨公社」PO文指稱，朋友的爺爺日前過世，明明出殯日期已經決定了，大嫂卻說就讀幼稚園的女兒前一天要去畢業旅行，她也會跟著一起去，要求等她們玩回來再回去奔喪，讓他聽了超傻眼。

▲原PO朋友的爺爺日前過世，大嫂卻嫌要幫小孩請假很麻煩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，雖然這不是發生在自己家的事情，但還是想抱怨一下，朋友的大嫂聽聞公公過世，一開口竟然是先抱怨「這樣小孩不就要請假」，後來決定出殯的日子，她又拋出一句「前一天我要跟女兒畢業旅行去玩」。

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聽到這些話的婆婆沒有生氣，只是叮囑如果真的要去就早點回來，也不要跟其他親戚說。沒想到大嫂卻擺出臭臉回嘴，「為什麼不能說？一輩子一次幼稚園畢業旅行要叫她不要去嗎？」說完還要求老公等她們玩回來再一起回去奔喪。

▲大嫂希望等到女兒畢業旅行回來再去奔喪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

「聽到這裡，我只想問如果過世的是妳阿公，妳也會這樣嗎？」原PO無奈地說，這樣的媳婦就算再怎麼疼，大概也不會把夫家的人當成家人，「媳婦講話到底是沒教養還是白目？」

其他網友看完文章也覺得很扯，紛紛留言表示，「家裡長輩過世，會有什麼天大的事比這更重要？」、「我爺爺去年去世，妹妹和媽媽早就訂好機票要出去玩，聽到消息也是馬上取消行程，只為了陪爺爺走完最後一程」；但也有另一派網友認為，這其實要看小孩和長輩有沒有相處過，「沒相處的話根本沒有回去看的必要，尤其對小孩子來說，沒考慮到小孩的快樂跟心情，這才是自私的想法吧。」