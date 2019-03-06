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社會 社會焦點 保障人權

控華航違背「禁搭便車」協議　空服員要求提高外站津貼敗訴

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▲華航空服員罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲華航空服員不滿工會罷工爭取到的外站津貼，讓非工會成員也一體適用。（圖為資料照／記者李毓康攝）

劉昌松／台北報導

華航機師春節罷工才剛落幕，3年前的華航空服員罷工事件卻延燒至今，空服員職業工會不滿，非工會成員也享有當初工會發動罷工爭取到的外站津貼，認為華航違反「禁搭便車條款」，由17名空服員代表，打官司要求華航按比例再調高他們的津貼共160萬元，但6日被台北地院判決駁回，華航免再付錢。可上訴。

桃園市空服員職業工會理事、同時也是華航空服員朱良駿等3人，6日親自出庭聽到宣判結果是敗訴後，難掩失望的表示「資方握有龐大的行政資源，如果我們都做到了罷工，由勞動部長主持協商，結果華航都可以不遵守，而且很遺憾法院也站在資方這一邊，我們絕對會上訴，追回我們的真理正義。」

2016年6月，桃園市空服員職業工會展開罷工行動，抗議過勞航班的空服員代表們，最後在官方介入協調下，與華航簽下協議，其中包括外站津貼，從原本的每小時3美元，提高到5美元。

工會認為，當時華航簽署的協議包括，不讓非工會成員的空服員調升外站津貼，但結果全部的空服員都調升了，工會不滿華航違反協議，由朱良駿等17名空服員代表提告，要求華航再依協議，把他們的外站津貼按原調整幅度，再從5美元，調升為7美元，並依每個人2017年7月到2018年2月的班表調整，共給付159萬多元。

但法院一審判決認為，工會和華航協商的談判代表中，包括林佳瑋、毛振飛、吳俊達及劉冠廷等非工會成員，所做成的協商不符合《團體協約法》，且所謂的禁搭便車條款，也違反《團體協約法》規定，可賦予非工會成員等第三人另外與雇主個別約定機會的規定，造成工會成員與非成員之間永遠有津貼落差，因此判決工會空服員敗訴，華航不用再多付工會成員津貼。本案可上訴。

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關鍵字：華航,空服員,罷工,外站津貼,勞資協商,禁搭便車

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