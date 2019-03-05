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長勞與空服員工會首勞資協商有共識　雙方有誠意將再細談11訴求

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▲▼長榮航空降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空今日與桃園市空服員工會進行勞資爭議調解，雙方有誠意協商，但需雙方需要較長時間討論，接下來將由桃市勞動局進行第二次調解。（資料照／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

長榮航空今（5日）與桃園市空服員職業工會因工時、工資、管理事項改善等11項訴求進行勞資爭議調解，其中有6項與薪資福利相關，4項與公司管理權相關，1項為違約罰則，桃空職工在會議中亦臨時增加勞工董事的調解主張，因為部分內容雙方仍需要較長的時間討論，因此將會由桃園市勞動局進行第二次調解，長榮航空對於桃空職工願意理性協商表示肯定。

長榮航空於調解會上釋出善意，包括願意持續逐條討論優化航班派遣方式，也主動提出下次調解會給予與會代表會務假，在日支費的議題方面，則需要再深入研究討論。

長榮航空近年來穩定成長並有盈餘，照顧員工也不遺餘力，近五年連續每年平均調薪2千元/月，2019年調薪3千~4千/月，並且連續四年發放4個月的年終獎金以及員工紅利。單就過去幾年每年的薪資調整幅度，已明顯超過同業水準，加上長榮對於日支費的計算方式較優，且在外站皆提供免費早餐，故若折算為日支費後實與友航差距不大，相信大部分員工也認同公司這種「持續獲利，並持續漸進提昇所有員工勞動條件」的方式。此外，依近兩年揭露的資料顯示，長榮航空用人成本占總營運成本約16%，與友航相仿，對於員工的各項福利待遇並未低於業界水準。

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提升空服員勞動條件是公司與工會的共同目標，長榮航空在與桃空職工團體協約協商期間，均本著誠信協商的原則，對桃空職工的訴求提出具體合理對案。雖然桃空職工日前片面中斷協商會議，長榮航空仍持續照顧空服員並逐步改善勞動條件，諸如每月保障飛行時數60小時、改善部分航班派遣方式等，均已陸續實施。

長榮航空將會依今日桃空職工於調解會中提出的論述，再次研究及提出可以符合雙方期待的對案，期盼勞資雙方能早日達到共識，長榮航空也企盼桃空職工回到談判桌，開啟團體協商的大門，繼續協商。而工會也表示，罷工是最後抗爭的手段，非必要不會輕易發動。

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關鍵字：長榮航空,空服員工會,勞資協商,桃園市勞動局

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