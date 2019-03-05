機車伯「捐」整袋髒又臭破衣　家扶怒PO文：弱勢也有尊嚴

記者唐詠絮／彰化報導

請不要將家扶中心當垃圾場！彰化家扶中心高級事務員林滿麗在臉書po文指出，在228連假結束了，上班又發現大門口有2大包東西，打開一看發現又是破舊的衣褲，在大雨淋濕後，真是又臭又噁心，有些衣褲不只破舊沒洗發黴，經查大門口的監視影像，有位機車阿伯利用假日將家扶當成舊衣回收場。

▲把家扶中心當舊衣回收場，捐贈物資有臭襪子發霉衣物及用過的口罩等。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

林滿麗說，因多年來彰化家扶經常收到無名氏寄來或直接丟門口的破舊衣褲（含臭氣衝天未洗的襪子、女性貼身內衣褲），這對家扶受助的弱勢家庭與成長中的家扶兒是極大尊嚴傷害與侮辱，因此彰化家扶已於3年前公告拒收二手衣褲。

林滿麗說她po文考慮許久，實在無法稱這些人為「善心人士」，但希望這些人士能將心比心，愛護家扶兒就給他們在成長的過程中真正的溫暖與尊重，才能讓他們的未來充滿健康的人格發展。

後來有位將近70歲的機車阿伯趕到彰化家扶，自稱是舊衣是他放的，阿伯說，「原本要捐到彰化新寶教會去，後來想說家扶兒有需要，就放在此處了」。督導謝秀娟也對阿伯機會教育，說彰化家扶很樂意協助各項生活物資的發放，希望用「幼吾幼以及人之幼」的心態，捐贈的物資能替家扶把關，讓弱勢兒也能有快樂的童年。

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