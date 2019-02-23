出遊單靠旅行社發卡銀行贈保險　避免太陽春可多比較

▲日本靜岡伊豆河津櫻。（圖／MATCHA提供）

記者李蕙璇／台北報導

交通部大力規廣春遊補助方案，鎖定40歲以下青年自由行及60歲以上樂齡團體旅遊，壽險公司提醒單純使用旅行社或是信用卡發卡銀行所贈送的旅行社責任險、旅遊不便險等，可能會因為保障項目較陽春、保險金額有限，甚至理賠還有一些像是排除罷工等除外責任。

遠雄人壽表示，目前旅行業者根據法令為旅客投保相關責任保險，通常屬基本保障，對於意外醫療僅有小額理賠；以信用卡支付團費或交通工具費用，銀行提供的「旅遊不便險」及「公共運輸工具期間的旅平險」保障範圍有限，僅限搭乘大眾運輸工具發生意外及班機延誤、行李延誤、行李遺失。

由於各國就醫環境、醫療費用水準差距甚大，國外就醫費用動輒數萬元起跳，保額部分應將當地醫療水準估算進去，並加保「海外突發疾病健康保險」強化保障，保戶在海外面臨需要急診、住院或門診醫療時，也能從容面對，安心接受完善治療，若是前往日本、歐洲、紐澳地區，保障可提高為200%，美加地區提高至350%。

以網路投保壽險公司的旅平險為例，到美國旅遊5天，保險金額600萬元＋附加60萬元傷害醫療保險＋60萬元新海外突發疾病健康保險，保費近600元，還包括29項海外急難救助服務。

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