捉猴驚見女友和2男開房間　男友理智斷線帶小弟打爆「哥哥們」

▲台南市警二分局警方據報查處一起疑「桃色糾紛」，將深入查證案情，一旦有犯罪違法，將依法偵辦。（圖／示意圖非當事人／記者黃克翔攝）

記者林悅／台南報導

1名羅姓男子懷疑女友與人到飯店開房間，親率小弟捉姦，沒想到闖入之後，驚見女友竟與2名「哥哥」同處一室，雖然3人衣著完整，但羅男當場捉狂爆走，涉嫌毆打女友及2男，2男解釋只把其女友當成「妹妹」，但羅男不聽欲強行帶2男出飯店，幸市警二分局警方及時馳抵查處，雙方暫不提告各自離去。



據了解，羅男在3月2日凌晨得知女友跟疑似他人上飯店開房間，憤而帶著手下小弟衝到飯店，在房門外叫門，但等不及開門，就用身體直接撞開房門闖入房內，竟赫見女友與另2名男子共處一室。



雖然3人衣著完整，但羅男見狀捉狂，除質問女友及2男「開房間」，並涉嫌動手打女友的頭及圍毆2男，2男雖一再釋只是只有將羅男女友當「妹妹」，並無逾分之事，但羅男在頭氣頭上，根本不聽解釋，也不接受，2男只有一味挨打，羅男並涉嫌欲將2男強行帶出飯店。

台南市警二分局警方據報，馬上派員前往查處，警方抵達飯店樓下，雙方在飯店大廳持續爭執，警方介入查處後，雙方均稱是誤會，但警方見陳姓與吳姓男子有外傷，儘管雙方都說誤會，警方為免再生紛爭，先將陳男2人帶回派出所，因陳男2人未提告，警方即讓2人離去，並告知若要提傷害告訴，可持驗傷單提告，但至今警方尚未接獲本案相關人提告。

市警二分局強調，本案處理員警到達時已無事故現場，無法論定事實行為過程是否明確違法，員警在場已依警職法盤查抄登在場人身分，並當場告知相關權利，本案係業者主動通報警方到場處理，是警方積極建立的警民互動處理事故模式，警方將對本案案情再行查證，如有違法犯罪事實將依法偵辦。