糞水只潑到柯文哲！　陳佩琪告《54新觀點》敗訴原因曝光

▲三立政論節目質疑柯文哲財產申報不實，陳佩琪提告求償6日被判決敗訴。（圖為資料照／記者姜國輝攝）

劉昌松／台北報導

三立電視《54新觀點》質疑柯文哲財產申報不實，柯妻陳佩琪認為名譽受損，提告求償敗訴，台北地院6日判決後公布理由，因為節目都在質疑，柯文哲選前說負債，選後申報卻有2267萬元存款，完全沒提到「陳佩琪」，不會損害陳佩琪的人格權，所以沒理由求償，至於節目內容是否侵害柯文哲人格權，則不是本案訴訟範圍。

陳佩琪是不滿三立電視台政論節目《54新觀點》，在2018年5月25日的節目中，潑她們「糞水」，指柯文哲2015年3月向監察院申報的財產疑申報不實，名下有2267萬元存款，疑財產來源不明，陳佩琪認為她和柯的名譽受損，提告要求三立、主持人陳斐娟、來賓律師曾勁元應賠償500萬元並登報道歉。

陳佩琪出庭時曾哽咽說，事發時正值她父親過世2周年忌日，她不但擔心小孩以後可能被人家說「父母都去賺黑心錢養你們」，也不滿對方汙衊她們後，再用簡訊請她上節目自清，「潑了又黑又臭的糞水後，再叫我們自己提著清水，上節目自己洗乾淨」。

但合議庭認為，《54新觀點》那一集的節目一開始，先播放3段柯文哲相關新聞影片，然後由主持人和來賓對答，質疑柯2014年11月台北市市長選舉前，表明無存款且負債，但選上後的隔年3月，財產申報資料中存款竟共計2,267 萬8,656 元。

法院審理認為，陳斐娟、曾勁元在節目中的發言，主要以疑問、反詰等方式，質疑柯文哲標榜乾淨、清廉、誠實，甚表明須向銀行借貸，但財產申報存款異常增加，可能有私下收受財團捐贈政治獻金之不明來源財產等情形。

而整段節目中，遭質疑、批評的都是「柯文哲」，從沒提到「陳佩琪」，雖然配偶生活、經濟緊密連結，但夫妻個人的名譽權各自獨立存在，無證據顯示節目內容會讓陳佩琪在社會上的評價受到影響，無能光以陳佩琪主觀上在「名譽感情」受害，就認為節目侵害到陳佩琪的人格、名譽。

至於節目內容是否另外涉及「不法侵害柯文哲名譽權」，「被告應否對柯文哲負侵權責任」之問題，因不是陳佩琪提告內容，所以合議庭也在判決中明白表示，無從審究。

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