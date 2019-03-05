阿里山公路驚見正妹火烤戰神大香腸！「車頭燈」吸睛車群全暴動

▲爆乳照在各大車群中流傳，有車友要揪團前去捧場。（圖／翻攝自Facebook／若妍）

突發中心／綜合報導

最美的風景！不少車友喜歡在休假時集體跑山，台18線阿里山公路上的逐鹿部落，這抹倩影卻讓人忍不住停下來用餐！日前一段由車友拍下的影片及照片在各大車群上流傳，影片中一名女子穿著超低胸上衣，忙進忙出，豐滿的上圍呼之欲出，讓人眼睛大吃冰淇淋。

據了解，該名影片中的女子名叫若妍，是鄒族人，身高166公分的她，雖已36歲了，但歲月卻未在臉上留下太多痕跡，臉書上也不乏她穿著原住民服飾的照片。

19歲那年，若妍在因緣際會下接觸了演藝工作，同時也有兼職外拍模特兒，不知不覺數年便過去了，平時在外地打拚的她，假日時也會回故鄉幫忙，臉書上也可瞧見她賣力替自家燒烤宣傳的貼文。

▲她在臉書上替自家原木燒烤宣傳。（圖／翻攝自Facebook／若妍）

228連假時，她也在臉書上發文，「結果休假是回來打雜工的，我只在這兩天喲」，引來眾多臉書好友回覆「明天飛奔去買」、「要去哪裡找妳啊」、「生意一定很好」，她也回應，「連續假期人超多」。

還有朋友告知若妍「姊已經在各大車群造成暴動了~大家都在揪團了」，她則笑回「沒有那麼誇張啦」，但該名朋友隨即上傳流傳在幾個車群內的照片，直言「有圖有真相」，讓她忍不住直呼「感恩這麼捧場餒！」

▲她的個人臉書上也有穿著原住民服飾的美照。（圖／翻攝自Facebook／若妍）