總經理勾同事妻「談戀害」！　深夜穿性感睡衣視訊到睡著

▲都是公司同事，總經理竟和小明妻子示愛、牽手。（示意圖／ETtoday資料照）



記者張靖榕／綜合報導

台北一名上市科技公司處長小明（化名）指控，公司總經理阿德（化名）在其婚姻存續期間，與其妻子小華（化名）發展不當關係，包含互傳藏頭詩示愛、深夜視訊聊天，甚至還大膽在住家附近牽手散步。小明憤而提告侵害配偶權，法院審理後認定情節重大，判決阿德須賠償新台幣40萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

總經理和同事妻發展曖昧情愫

判決指出，小明與妻子小華於民國84年5月30日登記結婚，婚後育有一子一女，兩人於114年1月9日協議離婚。小明主張，自己、妻子與阿德均任職於同一間知名上櫃科技公司，婚姻關係尚存期間，阿德明知小華為人夫之婦，卻自113年1月起至114年1月8日間，利用總經理身分之便，頻繁透過通訊軟體與小華互動，行徑已明顯逾越一般同事往來分際。

傳藏頭詩示愛

法院審理認定，小明提出多項關鍵證據，包含從夫妻共用的Google雲端相簿中發現，小華曾透過家用攝影機權限，遠端擷取阿德凌晨在書房的居家畫面；另有阿德傳送藏頭詩示愛，詩句中暗藏小華姓名並附上愛心符號。除此之外，還有小華使用APP合成兩人貼臉合照，製作情人卡片，並註記「I LOVE U 2000」與特定日期，以及小華身穿黑色細肩帶睡衣，與阿德深夜視訊聊天，直到對方入睡仍未掛斷。

綠帽夫目睹總經理和妻子牽手散步

阿德辯稱，相關互動僅屬同事間關心，並無不當關係。不過法官不予採信，直指「若僅為公事往來，何須授予家庭攝影機權限？又何須深夜穿睡衣視訊通話」，並認定藏頭詩與親密卡片內容，足認雙方互有情愫。

小明另指控，113年5月3日晚間，曾親眼目睹阿德與妻子在住家附近公園牽手散步，事後與阿德對質時，對方亦承認有感情存在。雖然公司內部調查認定「無不法情事」，但法院認為該調查僅訪談當事三人，缺乏客觀佐證，未予採信。

法官不採信

法院也針對阿德辯稱牽手只是「過馬路攙扶」一說加以駁斥，認為照片顯示為緊握手掌，並非單純扶持。至於小明指稱的陪同就醫等行為，因未有具體逾矩證據，法院未予認定。

法官審酌指出，阿德身為公司總經理，卻與部屬配偶發展曖昧關係，已嚴重破壞職場倫理，且雙方同公司任職，公開牽手行為使原告承受同事議論，造成公私雙重打擊。不過，法院也考量被告配偶近期過世，尚須扶養高齡父親，加上原告婚姻本身已有裂痕，並非全然因被告介入所致，最終裁定賠償40萬元。