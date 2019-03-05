手刃親母！73歲逆齡富媽現身服飾店　7天後慘遭愛女殺害...

記者邱中岳／台北報導

北市1名經營服飾買賣的富媽，1日晚上遭到女兒以鈍器攻擊致死，且當時女兒犯案後更企圖脫罪，不斷說有神秘力與自己對話，但仍遭裁定收押但不禁見，而案發7天前，監視器拍下富媽媽進出在市場經營的服飾店，沒想到卻已經成為最後身影。。

▲監視器拍下遭愛女殺害的富媽媽，最後進入服飾店開門的畫面。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方調查，43歲的林姓女子，1日晚上11時許，在位於士林區天母東路的住家，以鈍器傷害73歲的林姓母親，但面對警方訊問，起初說「媽媽被陌生人帶回來，全身是傷已經沒有呼吸心跳」，事後又改口「體內有股神祕力量會與自己對話，還會讓自己忘記所做的事。」

根據相驗結果，初步研判林母死因與其頭部、胸部傷勢有關，警方也將林女帶回家中模擬，並將現場棍棒類鈍器帶回化驗，警方訊後也依照殺害直系血親尊親屬罪移送法辦，地檢署也向法院申請羈押禁見，最後法院認為有逃亡之虞，裁定收押不禁見。

而手刃親媽的林姓女子，更是從美國返台的碩士高材生，但沒想到卻不知為何親手弒母，目前檢警也將釐清殺人動機，另外，監視器也拍下林母遭殺害前7天，還正常前往位於市場開設的服飾店做生意，完全看不出來有任何異狀，鄰居聽聞此事也感嘆「怎麼會這樣」。

【相關新聞】

快訊／人倫悲劇！婦人陳屍家中 親生女遭警帶回偵訊...