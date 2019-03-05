程宇性侵殺害小模逃死　冷笑後抱怨家屬求償1577萬太多

▲程宇犯下南港小模命案後，抱怨死者家屬求償1577萬元太貴。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

記者劉昌松／台北報導

男子程宇2017年間性侵並殺害陳姓小模，事後企圖嫁禍女友被檢警識破，刑事一審被依強制性交殺人罪判處無期徒刑後，還為逃過死刑而露齒微笑，士林地院日前開庭審理陳女家屬另外提告求償1577萬元案，程宇仍毫無悔意，還以陳女父母不需被扶養等理由，抱怨金額太高。

士林地院原訂5日再次開庭審理陳女家屬向成與求償官司，程宇另有案子在高院審理而缺席，陳女父母也為了避免見到殺女兇手，僅委由律師林帥孝出庭，庭訊採不公開審理，15分鐘就結束。

據了解，陳女父母是向程宇求償痛失愛女的精神撫慰金、原本可獲女兒扶養金額等項目，總共向程宇求償1577萬元，但法院上次開庭時，程宇態度輕鬆地抱怨，遭求償的撫慰金過高，甚至主張陳女父母不需要被扶養，完全沒有意願彌補受害家屬的誠意，全案將由法院擇期繼續審理。

根據刑事一審判決，程宇2016年就曾以外拍為由，誘騙性侵一名15歲少女，程宇這次得逞後食髓知味，在2017年2月間，偷用女友臉書帳號，聯繫陳姓小模，佯裝要幫忙介紹外拍工作，於3月1日約出陳女，帶她到台北市南港萬象大樓地下室廢棄商場內，加以性侵並勒斃。

程宇犯後拿走陳女手機，對外傳送訊息，製造陳女還活著的假象，並盜刷陳女信用卡買高鐵票，帶女友一起住進台中市五星飯店，等到被警方循線逮捕後，程宇緊咬女友也是共犯，誤導檢警偵辦方向，士林地院刑事一審依強制性交殺人等罪，判程宇無期徒刑，當時程宇在還押看守所時，還忍不住笑出來，目前刑案部分上訴二審中。

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