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社會 社會焦點 保障人權

廚餘桶棄嬰5日解剖　「一盆水」就能判定星國情侶是否觸殺人罪

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突發中心／新北報導

新北市新店區2月26日驚傳「廚餘嬰屍案」，警方經多方追查，鎖定來自新加坡的情侶檔王男（23歲）、郭女（24歲）涉有重嫌。新北市警局刑事鑑識中心DNA報告4日出爐，比對結果情侶房內血跡與女嬰相符合。另外，因我國對於剛出生嬰孩是否為自然人採「獨立呼吸說」，若出世有吸過一口氣，就符合《民法》定義的「人」，檢警5日上午將偕同法醫進行解剖，而女嬰肺部將是解剖的重點，一盆水就得以釐清女嬰是產前死亡，還是產後死亡，若女嬰為產後死亡，情侶檔最重恐涉殺人重罪。

▲▼重新上船有厚馬。新店廚餘桶驚見女嬰屍。（圖／記者陳雕文攝）

▲新店廚餘桶驚見女嬰屍，警方5日將解剖釐清死因。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，5日的解剖將會以女嬰的肺泡是否有氣體通過做為標準，而目前的實務作法只需要一盆水就得以釐清，若是肺泡有氣體通過，女嬰的肺泡放置水盆中時將會浮在水面上，若無則會向下沉。另外，從肺臟切片也可以檢視肺臟是否擴張過。

回顧案情，該對新加坡情侶分別是23歲的王男、與24歲的郭女，2人在2月下旬來台旅遊8天，並投宿於萬華區西門町的旅社；監視器畫面清楚拍下，26日凌晨時分，染著一頭亮眼金髮的王男身穿黑色外套，手上還拎著一袋黑色塑膠袋外出丟棄，袋中極有可能就是差點被當成廚餘的嬰屍。

▲▼新加坡小情侶涉有重嫌，警方正全力追查。（圖／翻攝自臉書）

▲新加坡小情侶目前已經返國。（圖／翻攝自臉書）

旅館的員工也表示，該名女子在入住時肚子較為圓潤，疑似懷有身孕，奇怪的是，當2人退房時，女子的肚子已經「消了下去」，且神色還相當虛弱。

由於台灣與新加坡有司法管轄權，且新加坡《刑法》第3條規定，國民的境外犯罪行為視同於境內實施，得於國內接受審判與受罰，也就是說該情侶就算逃回國也會受罰。而且，新加坡法律更加嚴苛，若兩名嫌疑人是刻意把活著的嬰孩棄屍而致死，恐怕會觸犯「謀殺罪」，將會被判「唯一死刑」。

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關鍵字：廚餘桶,嬰屍,新加坡,解剖,肺泡

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