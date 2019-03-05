塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

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許多民眾喜歡在假日前往熱門景點，往往會碰上大塞車，有些人不耐久候便選擇違規逆向，既危險又造成他人不便。日前一名機車騎士在連續假日前往桃園拉拉山時，遇上逆向行駛的轎車佔據整個車道，騎士堅不讓道，而對方疑似自知理虧，沿途倒車。騎士將畫面PO上網路後，不少網友直呼「這畫面好療癒！」

▲山路上白車逆向行駛，超慘下場曝光。（圖／民眾科誠授權提供）

一名網友在臉書社團「爆料公社」上傳一段行車紀錄器影片，畫面中可看到對向狹窄的山路上塞滿了長長車龍，他行駛了一小段後，面前竟出現一輛白色轎車，硬生生佔據了車道，他也不甘示弱地堅不讓道，白色轎車只好沿路倒退嚕。事後騎士在貼文中更標註，「瘋狂的汽車駕駛」、「我用生命捍衛路權」、「就你一個人不用排隊」、「就你最特別」。

影片曝光後，不少網友紛紛留言「看了真爽」、「能想像倒車駕駛應該緊張到腋下都濕了」、「我以為他會一直退到山腳下欸」、「大家都排隊，就你最聰明！玩死你」、「排隊的都白癡，終於踢到鐵板惹」、「想要搶快，現在反而更後面」、「看完整個心情變美麗」、「哈哈哈超療癒」，許多網友更建議騎士可截圖檢舉白車駕駛。

但也有網友持相反看法，直言「其他重機我滿欣賞的，你喔就吃飽很閒」、「無聊至極，得理不饒人的作法」。