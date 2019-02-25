交通部所屬單位傳人事異動　華航董座競爭最激烈「5人選熱門」

▲華航機師罷工雖落幕，但華航董事長何煖軒（左）遭點名應該下台，去留引發關注。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

在華航機師罷工落幕後，華航董事長何煖軒被藍綠立委點名應該下台，人事異動受到關注。事實上，近期交通部所屬單位包含圓山飯店董座、財團法人中華顧問工程司董座及執行長等，也紛紛傳出多項人事異動。交通部對此表示，如有人事異動經核定確認，會由權責單位發佈相關訊息。

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▲高鐵董事長江耀宗。（圖／記者賴文萱攝）

▲前行政院副院長林錫耀。（圖／記者李毓康攝）

華航機師春節發動罷工，歷經7天才落幕，影響上萬旅客權益，華航董事長何煖軒更被藍綠點名應該下來負責，據傳何可能會在3月中下台，去留備受關注。針對華航董座一職外界也傳出許多風聲，包括現任台灣高鐵董事長的江耀宗、現任台灣高鐵公司鄭光遠、前華航董事長趙國帥、前台中市觀光旅遊局局長陳盛山以及前行政院副院長林錫耀都是可能人選。

▲林佳龍被問及華航罷工咎責議題，未正面回覆何煖軒是否下台 。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部長林佳龍上午赴立院交委會備詢前接受媒體聯訪，對於華航機師罷工咎責部分，他回應，這次事件給了華航體檢的機會，希望不管是華航內部或從交通部的角度，都會協助華航做更多改革，提高競爭力。至於何是否下台？林佳龍則並未做出正面回應。

▲前台中副市長林陵三。（圖／翻攝台中市政府官網）

另外，交通部所屬單位近期也傳出不少人事異動，其中，圓山飯店董事長張學舜去年轉任101董事長後，董座一職就由交通部政次王國材代理至今，現傳出將由前立委林育生出任。中華顧問工程司董事長由前台中市副市長林陵三出任，執行長則由前台中市交通局局長王義川擔任。

對於外界眾多人事異動傳言，交通部回應，會先從整體經營績效來檢視相關事業單位，盼藉此促進其精進革新、興利除弊，而後才會思考是否進行人事調整，目前僅於經營績效層面徵詢多方意見的階段。至於人事是否調整，則屬下一階段才會討論的議題，如有人事異動經核定確認，會再由權責單位發佈相關訊息，無法評論外界對特定人選之臆測。