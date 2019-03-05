立委補選新局勢　阿博開講：投票率將創新高

▲高思博根據網路大數據統計結果，最新的選情顯示三強鼎立的局勢越來越明顯，未來勝敗關鍵應在於投票率高低。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立委第二選區補選作業，進入最後決戰的階段，高思博根據網路大數據統計結果，最新的選情顯示三強鼎立的局勢越來越明顯，未來勝敗關鍵應在於投票率高低，而這次台南立委補選的網路熱度，應該會帶動選民投票意願，因此投票率將有機會超過4成，可望締造立委補選的新高紀錄，且影響選舉的結果。

台南市立委第二選區補選，今年初呈現民進黨提名人郭國文一枝獨秀的局面，但國民黨徵召提名人謝龍介急起直追，鎖定農業和經濟等議題，努力行銷，加上高雄市長韓國瑜及新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等強棒的加持，還有國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫等人的力挺，「龍介仙」的聲勢快速飆漲。



高思博指出，透過數據團隊比對分析後，發現網路過去討論高思博的網友中，有8成持續關注謝龍介，而過去討論黃偉哲的網友，僅有4成關注郭國文，除了顯露國民黨目前團結的氛圍，更顯示現階段拼經濟、顧基層才是人民關切最想要的，呼應了「政治零分、經濟一百分」的道理。



高思博強調，從本屆市長選舉以來，泛藍團隊已經鬆動了台南這塊深綠的版圖，藍軍戰將在許多市議員選區贏得最高票，凸顯了藍天重現的契機；如今，高思博也深耕台南，未來台南的選舉，國民黨一定會有更多強棒出馬，而且是真正瞭解人民需求的強棒。