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一年減碳14.4萬公噸！　華航再獲評「全球航空標竿企業」

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▲▼華航榮獲國際碳揭露專案評比為全球航空標竿企業。（圖／華航提供）

▲華航榮獲國際碳揭露專案評比為全球航空標竿企業。（圖／華航提供）

記者曹悅華／台北報導

中華航空今（2019）年再度榮獲國際碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)組織評比為標竿企業等級(A- / Leadership)，於全球航空公司拔得頭籌，顯現華航推動減碳作為與成效持續受國際肯定。

華航表示，CDP為國際主流法人投資機構，從2003年起每年邀請國際大型企業回覆問卷，作為企業投資評估參考，目前已躍升成國際企業應對氣候變遷暨碳風險管理最具權威之評比。華航自2012年起每年參與CDP回覆氣候問卷，落實外部溝通並提升內部管理能量，此次根據2018年氣候治理、風險機會揭露、減碳目標、供應鏈碳排管理，減碳暨低碳產品、碳排盤查與查證等項目上獲整體評分為標竿等級評比，實至名歸。

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華航說，近年來積極因應全球暖化、降低氣候變遷對產業之衝擊，持續制訂完善的極端氣候應變機制與作業程序，透過建立飛航及地面作業短、中、長程減碳目標，落實執行溫室氣體減量。企業環境委員會亦每年進行碳盤查與查證作業，2018年總計減碳成果達14.4萬公噸CO2e，其中飛航用油效率提升達1.8%，台灣地區辦公室用電及地面作業減碳更連續9年持續降低，企業總部行政中心大樓及組員中心亦取得內政部「鑽石級」綠建築標章。

▲▼華航機師罷工,華航班機降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航2018年總計減碳成果達14.4萬公噸CO2e。（示意圖／記者林敬旻攝）

面對產業低碳轉型，華航提到援引國際航空公司經驗，運用5架A350新機飛渡作業添加永續替代燃油，共減少約8.4萬公斤CO2排放量，並於2018年主辦臺灣首場「永續替代燃油研討會暨專家諮詢會議」，邀請國內產官研等單位專家，研習國內外航空永續替代燃油發展趨勢，支持再生能源不遺餘力。

華航指出，公司長期積極投入與推動各項永續節能環保作業，2018年啟動環保旅程-ECO Travel碳抵換計畫，亦簽署支持「氣候相關財務揭露建議倡議」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）等實踐作為持續獲得國內外肯定，如獲得EPIF (Eco-Products International Fair ,EPIF )「國際綠色典範獎」、經濟部「台灣綠色典範獎」，連續3年蟬聯中華民國企業環保獎，榮獲「榮譽環保企業獎座」，更連續 5年獲頒TCSA台灣企業永續獎之氣候領袖獎及連續三年度入選DJSI新興市場指數。

華航承諾，因為體認環保為永續價值之重要一環，將與集團夥伴持續秉持「善盡企業社會責任」之初衷，為台灣企業永續發展環境努力不懈。

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關鍵字：華航,中華航空,減碳,全球航空標竿企業

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