華航推超殺優惠！東南亞下殺6.5折「單程只要4000元」　　3/8凌晨開賣

▲華航推機票促銷優惠，8日零時開搶。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

扭轉機師罷工印象！華航「初春輕旅行」促銷限量登場，台北直飛美國單程最低TWD11,257起（含稅），澳洲單程最低TWD9,718起（含稅），東南亞多條熱門航線下殺65折，像是峇里島等熱門區域航線單程含稅價只要TWD4,000起，8日零時開放搶票，省荷包趁現在。

華航「初春輕旅行」官網限時優惠活動，自3月8日00:00起至3月12日23:59止為期5天．獨家推出多條航線促銷，精選台北－曼谷、台北－新加坡、台北－峇里島等熱門區域航線單程含稅價TWD4,000起，長程航線優惠更超值，紐約、洛杉磯、安大略、舊金山及夏威夷等美國航點單程含稅價最低TWD11,257元起，澳洲布里斯本、墨爾本、雪梨及紐西蘭等航點單程最低更下殺至TWD9,718元起，除經濟艙適用折扣外，更有部分航線豪華經濟艙推出驚喜動心價。

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▲飛曼谷單程只要TWD4,000起。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

不論您想到夏威夷享受陽光日照的午後，還是飛到南半球雪梨聽場動人的歌劇，或是在越南享受東西交會的美食，華航「初春輕旅行」官網限時優惠活動將於今（7）日 16:00 起上線預告，3月8日凌晨整點販售，精選多條熱門航線促銷，搭配單程航段方式購買，不同航點進出，旅程安排更便利。

中華航空致力於提供旅客最優質的服務，持續優化產品，「初春輕旅行」官網限時優惠活動，讓旅客輕鬆買、即刻暢遊世界。活動詳情及相關優惠票價請參閱：https://www.china-airlines.com/au/zh/discover/Flash-Sale (2019/03/07)