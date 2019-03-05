台鐵新票務系統公開測試！學會抓出「超大bug」　怒批5大缺陷超鬧

▲台鐵全新票務系統被台灣鐵道暨國土規劃學會點出有相當多問題。（圖／截自台鐵局測試版網頁，以下皆同）

記者曹悅華／台北報導

台鐵全新票務系統現已開放團體訂票，4月9日起開放個人票預定，目前公開測試中。據了解，不少民眾及專家都認為過程太過複雜、沒有對症下藥，以前很多問題都沒有有效解決，反而讓人在訂票的時候滿頭問號。台灣鐵道暨國土規劃學會就抓出5大缺陷，其中以「要旅客背車站縣市」為最大bug，直呼實在太鬧！

學會成員表示，在初步測試後，列出以下5大問題：

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1.分縣市邏輯詭異

學會發現目前縣市排序毫無邏輯，採取政府統計網先直轄市再縣市的機制，讓基隆市，嘉義市排在所有順位的後面，與使用者期待有顯著差異。

▲學會認為，在選車站前要先背該車站縣市所在地。是其中最大的bug。

另外還發現訂票需要旅客背車站所在縣市，這是最大的問題，認為如果台鐵需要分區以簡化選單的車站數量，建議分區方式可以依據國土生活特性區分，例如分為：北北基宜 / 桃竹苗 / 中彰投雲 / 嘉南高屏 / 花東 等5區，適當的分區不但有助於旅客查找與記憶，也能簡化購票流程。

2.介面配色

學會認為，台鐵既有深藍色的識別色不僅已深植人心，亦有利於中高齡使用者的高對比視覺識別，請台鐵確保新款的訂票網站要和其他旅客接觸介面有共通的視覺識別，不要一案一配色，增加旅客識別困惑。

▲學會希望不要一案一配色，應維持先前的深藍色。

3.轉乘設計

學會發現，目前時刻查詢功能中，許多轉乘建議並不合理，出現為了轉乘而轉乘的情形，

4.車站代碼不統一

針對於台鐵與本次售票系統車站代碼更改，學會請台鐵確認是否同步更改電話訂位系統之車站代碼，並強化宣導讓台鐵員工與民眾不需要記憶兩套車站代碼。

5.剩餘車票查詢

前訂票系統缺乏既有三代系統之剩餘車票搜尋機制，旅客無法從既有剩餘車票之車次直接選購列車，將增加旅客操作複雜度。

對於各界的建議，台鐵局表示目前都還在測試中，會廣納民眾和專家意見，再做修改。

※測試版網頁網址：



https://tip-sit.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip

※測試版網頁開放期間：

108年3月4日至3月15日（星期一至星期五）上午9時30分至下午6時（該網頁於非開放時間將無法連線，瀏覽器顯示之錯誤訊息為正常情形）。

※體驗試用意見調查網址：



https://goo.gl/forms/SK9i99wpuBY7LDhq2