台南國際蘭展景觀佈置競賽　蘭潭國小「日環食」獲邀參加

▲蘭潭國小獲邀參加國際蘭展景觀布置。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣國際蘭展日前在台南市後壁區蘭花生物科技園區登場，展場內超過10萬朵蘭花競艷。嘉義市蘭潭國小以「日環食」為主題參加小型景觀佈置競賽，首度參賽獲選佳作，民眾可以在國際級蘭展同步欣賞到蘭潭國小作品。

帶隊老師黃傅俊表示，學校家長會長林明燦是蘭花協會成員，孩子去年就受邀台南看蘭展，同時在林引薦下，學校著手報名籌備小型景觀佈置競賽，並以「日環食」為主題進行校內徵件，鼓勵孩子們以蘭花及日環食意象為發想設計。元旦連假後初選結果出爐，校方選出較為可行的創作元素融入景觀佈置設計，在小型景觀佈置競賽中獲選佳作。

黃傅俊說，孩子們從初選、實地佈置到獲選佳作，每個過程都非常高興，也成功把握機會宣傳日環食。

2020年6月21日，台灣將出現百年難得一見的日環食景象，錯過這一次，就要再等到2070年。蘭潭國小在全國天文教育推廣及各項天文觀測領域上，都居於全國領先地位，近年積極推動相關活動，希望全球各地人士前來嘉義觀看日環食。





台灣國際蘭展與世界蘭展、東京蘭展，共列國際三大蘭展，今年邁入第15屆。今年蘭展以「蘭境—閱讀臺南」為主題，由老故事創造出新靈魂，將臺灣當地文化、藝術、慶典、產業等特色，用蘭花的優雅結合各時期的時代意境，閱讀臺南府城的絕代風華，欣賞繽紛多樣的蘭姿倩影，也感受台灣蘭花產業蓬勃的生命力。展場內附設近百攤的蘭花販售區供參觀者選購，帶回家欣賞、栽種。



小型景觀與中型景觀佈置競賽吸引20所大中小學校、10家業者及海外10個國家參展，展期至3月11日止。民眾到臺南欣賞蘭花盛宴，可以使用手機APP、悠遊卡、一卡通、Samsung Pay、Apple Pay購票入場，主辦單位也規劃蘭展相關旅遊配套及好康優惠，詳情可至2019臺灣國際蘭展官網：http://www.tiostw.com；電話（06）683-0913。