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蘭海開創新藍海　台灣國際蘭展正式開園湧進人潮

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▲2019台灣國際蘭展3月2日正式開園，為期10天的蘭展揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019台灣國際蘭展3月2日正式開園，為期10天的蘭展揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台灣國際蘭展3月2日正式開園，為期10天的蘭展揭開序幕，黃偉哲市長指出，台南佔有全世界6分之1的蘭花市場，可是我們不以此為滿足，蘭花產業仍要一直創新、一直進步，避免別人追上來，感謝產銷協會、農委會以及外貿協會，一起胼手胝足，打進新市場，用蘭海創造新藍海。

▲2019台灣國際蘭展3月2日正式開園，為期10天的蘭展揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，已走過15個年頭，每年都有新的主題、每年都有新的意涵、每年都有新的發展，台灣的蘭花產業也在產銷協會以及許多的農民朋友一起努力之下，持續創造外銷以及內銷的佳績。

▲2019台灣國際蘭展3月2日正式開園，為期10天的蘭展揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也號召入園民眾，看到新的、令人驚豔的蘭花品種，就告訴所有親朋好友，照幾張相、打幾個卡讓大家都知道蘭花的好，為台灣國際蘭展，打響知名度。

▲2019台灣國際蘭展3月2日正式開園，為期10天的蘭展揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019台灣國際蘭展3月2日正式開園，為期10天的蘭展揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，今年主題館「蘭境館」以相機為入口意象，穿過鏡頭長廊，帶領民眾探索蘭花仙境與台灣持續發酵的蘭花產業；由文化局規劃的「蘭美食─結金蘭」以庶民美食加上街攤元素，透過各色蘭花妝點出府城的在地生活風情，詮釋現代夜市意象。

▲2019台灣國際蘭展3月2日正式開園，為期10天的蘭展揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2019台灣國際蘭展從3月2日至3月11日，為期10天，內容涵蓋蘭花競賽、花藝展示、台灣蘭花國際研討會、全球產業論壇、商業洽談、蘭花市集等，期待與您分享這場盛大的蘭花盛宴，「台南3月蘭花月」不僅僅是蘭園之旅，也是造訪府城古都的好時機，沈浸於優雅蘭香中，細細品味台南歷史。詳細資訊可至官網查詢：http://www.tiostw.com/

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關鍵字：蘭海,藍海,國際蘭展,開園

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