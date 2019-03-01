偕黃偉哲主持台灣國際蘭展　蔡英文：以台南為基地推動蘭產發展

▲總統蔡英文、黃偉哲市長主持台灣國際蘭展開幕，並由蔡英文頒獎及參觀蘭展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

名列世界三大蘭展之一、每年吸引超過20萬人次入園觀賞的「台灣國際蘭展」，3月1日在後壁台灣蘭花生物科技園區隆重開幕，由總統蔡英文、市長黃偉哲共同主持，並由總統頒獎予大獎花得主賴德善先生，以及學生競賽冠軍嘉義大學園藝系三年級。

黃偉哲表示，蘭展已是台南重要活動，市府會將蘭展串聯觀光旅遊、文化創意、生物科技等，擴大異業結盟，帶動產業發展和國際連結。黃偉哲說台灣國際蘭展提供台灣蘭花展示的一個國際舞台，展現台灣蘭花實力。今年結合台南在地文化，以「蘭境－閱讀台南」為主題，20萬株、800種以上蘭花、5500坪以上空間規劃布置「蘭境館」、「競賽館」、「蘭創館」、「蘭花市集館」、「商務館」等5大展館、特展「蘭庶食-台南蘭集品生活主題展」及景觀大道、戶外蘭花公園等區域，與台南近4百年來的發展史相扣合，沿著歷史發展的軌跡，讓大家感受台南與蘭花共構的文化底蘊和絕代風華。





黃偉哲指出，去年蘭展共21.8萬人次前來參觀，預計未來3～5 年的外銷訂單總額將達109億元。蘭展結合蘭花精緻農業、生物科技、文創與觀光，自3月2日至11日為期10天的展期間，預計吸引來自美洲、歐洲、亞洲等世界各地40多個國家，3千多位外賓和國外買家前來參觀及貿易洽談。





蔡英文表示，蘭花是台灣農業最有競爭力的產業之一，在外銷成績上也有令人感嘆的表現，除了與友邦進行蘭花技術交流、到海外舉辦蘭花展之外，每一年蘭展都吸引世界各國蘭花買家到此。台灣將以台南為基地，讓台灣成為全球蘭花品種研發跟種苗的工藝中心，在中央與地方合作之下，去年已成立台灣蘭花品種商業服務中心，推動策略性蘭花品種的輸出，協助業者生產、行銷。

蔡英文說，推動發展的每一步都是產、官、學界辛苦的累積，感謝所有付出的人，政府也會繼續努力，給蘭花產業更大的支持，向世界傳遞台灣蘭花的美好，讓蘭花的外銷更成功。