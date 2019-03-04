北北基將整合街頭藝人證照　申請一次可在三地演出

▲街頭藝人表演。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

雙北持續整合藝文資源及推展合作，並秉持北北基共同生活圈之共榮理念，邀請基隆市文化局參與討論，台北市文化局表示，未來北北基將就街頭藝人證照整合、影視協拍單一窗口等6項議題進行合作，擴大北北基藝文服務以及交流推廣。

文化局表示，街頭藝人證照整合機制部分，現行為雙北分別辦理街頭藝人證照審議，導致民眾需兩地奔波，證照亦僅限於個別區域，為便利民眾取得街頭藝人證照及簡化行政流程，今年雙北將進行研議，逐步整合雙北街頭藝人審議制度，透過建立共同審議委員及標準，民眾擇一申請取得許可證後，即可於雙北演出，並可至基隆換證進行演出，同時，北北基將建立共同管理記點制度。

影視協拍單一窗口部分，文化局表示，現行為各縣市各自辦理影視協拍，惟如果拍攝單位有跨縣市拍攝需求，仍須個別向權管機關接洽，未來，北北基影視協拍將共同合作，如有跨縣市拍攝需求，將由北北基協拍窗口橫向聯繫接洽協助。

此外，北北基文化局亦將於兒藝節共同宣傳、文化刊物電子版聯合宣傳、駐村藝術家交流平台、眷村文化節交流等面向共同合作，北北基文化局亦將持續暢通縱向及橫向的溝通管道，共同推展各類藝文合作，為市民打造更優質便利之北北基生活圈。