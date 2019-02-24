擁三張街頭藝人執照　「愛的剪刀手」陳榮志變臉不變心

▲現年34歲的陳榮志，有三張的街頭藝人證照之外還會多項表演，更因在18尖山長期自由打賞剪髮而有了「愛的剪刀手」的綽號。（圖／陳榮志提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市34歲的街頭藝人陳榮志，年紀輕輕卻擁有三張的街頭藝人證照，而且已做過六十多個工作，目前手頭上同時兼差七個工作，多項才藝也讓他比別人更多機會表現自己，但陳榮志最讓人佩服的是，經常到各個社區義剪，也教導弱勢族群吹造型氣球，四處行善的陳榮志也樂此不疲。

新竹市街頭藝人陳榮志，從小學六年級開始就到處打工賺錢，現年34歲的陳榮志，至今已做過60多個工作，人生閱歷相當豐富，陳榮志共有三張的街頭藝人證照之外還會多項表演；人入大氣球、泡泡表演、折氣球以及川劇變臉，更因在18尖山長期自由打賞剪髮而有了「愛的剪刀手」的綽號！

▲已經擁有三張街頭藝人證照的陳榮志還會人入大球表演、折氣球、吹泡泡表演，陳榮志更遠赴中國拜師學藝「川劇變臉」。



陳榮志迄今已連續14年在新竹市18尖山上「自由打賞」剪髮，也是第一位擁有街頭藝人證照的剪髮師，陳榮志的手上剪髮的技術，不輸給髮廊的設計師，18尖山的剪髮，也為他帶來了知名度，許多遊客來爬山順便剪髮，也因陳榮志的「行動剪髮」，因此許多家中有不良於行的病患、無法出門的小嬰兒或老人家都會請他到府剪髮，只要一通電話，就到府服務，而陳榮志更經常為弱勢團體義剪，光新竹地區已經義剪了30多個社區團體。

陳榮志喜歡賺錢也樂於回饋，經常主動連繫新竹地區醫院及老人安養機構，主動為病患、長者義剪，有單位願意提供車馬補助費，但陳榮志只要求義剪單位提供「一張桌椅、一個插座及一杯白開水」。除了愛心，陳榮志在自己的表演專長上更是要求，已經擁有三張街頭藝人證照的陳榮志還會人入大球表演、折氣球、吹泡泡表演，陳榮志更遠赴中國拜師學藝「川劇變臉」，陳榮志自豪的說「一般人學川劇變臉都是花個2萬元學個皮毛，我是專程到中國去找大師，中國最大腕的川劇變臉老師花了50幾萬學的」。

▲陳榮志自豪的說，自己專程到中國學藝，拜師中國最大腕的川劇變臉老師，花了50幾萬學的。

只是陳榮志仍感嘆，目前街頭藝人的盛況不在，也許是受到大環境影響，也許是因為街頭藝人過於飽和有了排擠效應，以前一天可以收到7、8千的打賞金，現在一天可能幾百元不到，慢慢的為了生活陳榮志不再將街頭表演當作正職，只在家日的時候當成興趣，平日則繼續他的剪刀業務工作溫飽肚子。但即使如此，陳榮志還是繼續著各種多元化的表演與義剪，對於大學畢業只能賺到22K無法生活，陳榮志則是笑著說「只要努力都有機會」！而且行善的樂趣卻是金錢無法換來的。

▲陳榮志仍感嘆，目前街頭藝人的盛況不在，以前一天可以收到7、8千的打賞金，現在一天可能幾百元不到，慢慢的為了生活陳榮志不再將街頭表演當作正職，只在家日的時候當成興趣。