工程師帶三稚子成街頭藝人　「14隻腳樂團」5歲團員萌翻

記者陳凱力／新竹報導

新竹有一名園區工程師，利用假日帶著3名稚子在全台灣到處走唱，他們就是「14隻腳樂團」，孩子的爸爸、樂團團長周宗廉說，「這是孩子用錢也買不到的珍貴童年回憶」。

▲十四隻腳樂團中最小的團員是年僅5歲的老三，小小年紀台風卻非常穩，絲毫不輸給爸爸和哥哥的氣勢。（圖／十四隻腳樂團提供，下同）



周宗廉大學和研究所念的是電機相關科系，目前在園區某科技公司上班，從事研發的工作，他在高中的時候才接觸音樂自學吉他，在當了爸爸以後，才和大兒子、二兒子一起開始鋼琴和小提琴，他說「因為對彈彈唱唱有興趣，平常跟小朋友們一起玩音樂，才會想成立樂團，至於和孩子一起成為街頭藝人，則是無心插柳柳成蔭」。

由於一開始帶著兒子要報名音樂班，但是音樂班因為他們的年紀太小，所以不收，周宗廉不服氣，就回家自學、自教。他說「我也不是音樂科班出身的，當然教的也不會像正統音樂老師那樣，但是因為了解自己的孩子，知道怎麼讓他們引起興趣，讓他們覺得學音樂這件事很開心」，兩兄弟3、4歲時就可以抱著吉他和烏克麗麗自彈自唱，眼看孩子很喜歡表演，又不會怯場，周宗廉便與2個兒子組了一個「14隻腳親子樂團」。

「14隻腳樂團」中，最吸睛的莫過於5歲的老三周襟芙，小小襟芙年紀雖小，但是上台唱起歌來臺風卻像職業歌手一樣穩，毫不怯場，聽著5歲襟芙稚氣未脫的奶萌聲唱著少女國歌「小幸運」實在是要讓人融化。襟芙的媽媽說，襟芙3歲左右開始學烏克麗麗，5個月後就開始在街頭表演了，3歲10個月開始學吉他，到了4歲半的時候考到街頭藝人的執照。小襟芙也表示，我很喜歡唱歌和表演。

周宗廉說取名「14隻腳」是因為，「老婆懷大兒子和小兒子時，家中分別看見蝙蝠和蜘蛛，3種動物共有14隻腳，便以此命名」。「而帶孩子們表演主要是讓他們有機會展現學習的成果，給他們繼續努力的動機」，因為在家每天練習其實是枯燥的，但是小朋友有機會到外面表演，慢慢的他會有成就感，學習音樂這件事就沒那麼無聊、痛苦。

為了方便走唱，周宗廉不只自己考取新竹市的街頭藝人執照，還與2個兒子一起考取苗栗縣街頭藝人執照；小兒子掌符考取街頭藝人執照時還不滿5歲。周宗廉一家人假日出遊玩到哪就唱到哪，總是隨身帶著樂器和移動音箱，他說，「你如果做你喜歡做的事情就不會覺得累，如果是有興趣的事，就會主動地去學習，興趣是最好的老師也是最好的驅動力，雖然體力上的確很辛苦，但是我覺得很愉快」。