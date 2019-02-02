跨圍欄「偷拍自由女神的秘密」！噁男彎腰窺裙底　拍完秀給男童看

網搜小組／綜合報導

「可以尊重一下街頭藝人嗎？」一名網友在臉書分享一段影片，街頭藝人化作全身雪白的自由女神像，架著手杖凌空站在日月潭風景區，但卻有名男性遊客好奇，2度跨越圍欄彎腰想看看裙襬底下「凌空的秘密」，還拿出手機由下往上偷拍，隨後一臉滿足地在旁欣賞照片，還和年幼的男童分享，誇張行徑在網路上迅速延燒，引起網友猛力撻伐。

▲男子第一次窺視裙底，但卻因動作太大而被抓包，還嘻皮笑臉地向自由女神揮手。（圖／翻攝爆料公社）

長約54秒的影片中，在人潮熙來攘往的日月潭碼頭一角，街頭藝人在地上舖上小小一塊人造草皮，化身成一身雪白的自由女神像、下擺凌空站在路旁，還在身後架起三角錐，示意「請勿闖入」，不少好奇的遊客路過都忍不住多看幾眼；但一名身穿黑色外套的男子，見到自由女神凌空後不住觀望，好奇不斷上下打量，還和身旁家屬竊竊私語議論。

眼看和家人討論沒有結果，男子便決定一探究竟，踏步往前跨越圍籬，還屈身彎腰往自由女神的裙底中觀看，一旁男童見到秘密終於要揭開，還興奮地蹦蹦跳跳；街頭藝人凝神佇立之餘聽聞後方傳來騷動，忍不住轉頭查看，赫見男子正在觀察裙底，而男子眼見事跡敗露，臉上還漾出陽光的笑容，大方向自由女神揮手「Say hi」。

男子一擊未得手，站在後方不願離去，眼見自由女神再度恢復入定模式，迅速從口袋掏出手機打開相機，躡手躡腳地再度跨越圍欄朝裙底偷拍得手，整段過程僅短短5秒鐘，自由女神渾然不覺；而男子拍到畫面後立即退回瀏覽照片，還大方地與家人分享，甚至拿低手機給男童觀看「自由女神凌空的秘密」，一家人滿臉堆歡、和樂融融，絲毫不覺此舉已冒犯他人。

整段畫面在臉書上曝光後，立即被網友轉發到爆料公社，引起輿論大力撻伐，「偷拍裙底這樣的行為應該已經犯法了吧！」、「超沒水準，怎麼有這種人啊」、「超沒禮貌，人家都回頭示意你不要進入了，你還偷拍，有夠白目」、「是沒看到圍欄嗎？不尊重表演者又如此教育小孩，失敗」、「這一家子是怎麼回事啊？」、「人家是在工作，搞不清楚狀況」、「做這種事還能嘻皮笑臉耶！」

▲男子第二次闖入直接拿起手機偷拍裙底，還一臉歡容與家人大方分享。（圖／翻攝爆料公社）