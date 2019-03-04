台南永康污染整治完成　棄置場址解除列管

▲台南市永康區大灣交流道附近一處空地，遭人違法棄置廢液鐵桶、廢布料、污泥等廢棄物造成污染，台南市環保局代為清理廢棄物，終於完成污染整治，解除列管。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

8年前台南市永康區大灣交流道附近一處空地，遭人違法棄置廢液鐵桶、廢布料、污泥等廢棄物造成污染，台南市環保局派員稽查蒐證後移送法辦，除經台南地檢署起訴及法院判刑，環保局也將空地列為棄置場址，代為清理廢棄物，終於完成污染整治，解除列管。

環保局說，這件違法棄置污染案，係由一名魏姓男子作為人頭，向某交通公司承租這塊土地，再向違法清除、處理業者收受的廢液鐵桶及不明來源的廢布料、污泥等廢棄物，堆置在空地造成污染。

全案進入司法偵審期間，環保局除將這塊已遭污染土地列管，並要求涉案業者清理廢棄物。其中交付清運桶裝廢棄物的業者，於2014-2016年委由合法清理業者清除85公噸桶裝廢棄物及39公噸污泥，環保局嚴格監督清理過程，全數已經由合法程序交合法業者最終處理。

另外還有上百噸廢布料及污泥，環保局依規定命土地所有人即該交通公司限期清理，但交通公司未處理，環保局即依廢棄物清理法第71條規定，於2017及2018年間代為清理約139公噸廢布料及68公噸污泥，清理費用69萬餘元，己依法向交通公司求償，以落實環境正義。

環保局長林淵淙強調，類似這種以人頭租用空地廠房違法堆置廢棄物的案件層出不窮，提醒地主出租土地前不僅應問明用途，出租後也應注意使用情形，善盡善良管理人義務，避免類似案件持續發生。市民若發現廢棄物棄置情事，請立即通報環保公害陳情專線（0800-066666） 或司法單位檢舉，共同維護我們的生活環境。