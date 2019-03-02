朱立倫南下站台　籲鄉親送謝龍介進立法院為「四民」代言

▲前新北市長朱立倫，南下台南為國民黨立委補選候選人謝龍介站台，力薦台南鄉親3月16日全力支持為農民、漁民、勞工、攤販等「四民」代言，力拼經濟的謝龍介。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前新北市長朱立倫，3月2日上午南下台南為國民黨立委補選候選人謝龍介站台，力薦台南鄉親3月16日全力支持為農民、漁民、勞工、攤販等「四民」代言，力拼經濟的謝龍介，讓他進立法院，為「四民」謀利。

立委補選候選人謝龍介指出，民進黨不想與對岸交流，與人相罵，讓農漁民的產品無法賣到大陸，所以眾多台南鄉親想改變，寧願賺錢賺到國稅局來查稅，也不要貨銷不出去讓它爛。民眾要的不多，只是要三餐溫飽，民進黨政府不幫忙，由他來做，如果8個月做不好，他就辭職讓人民去選擇，他說到做到。

謝龍介說，民進黨連日來傾府、院、黨之力來「打他」，他打得全身傷，但對方有大咖護盤，他有基層民眾的「2支腳」支持，他不會害怕，更堅定信念要為農民、漁民、勞工、攤販等「四民」拼經濟、顧肚子。

謝龍介說，從參選前就忙著為農漁民打通路、找訂單，目前的成果是文旦100貨櫃、愛文45貨櫃、虱目魚肚8萬片、虱目魚丸50萬粒、鳳梨1百貨櫃，目前芒果、火龍果也在努力行銷。農漁產品豐收卻銷不出去，這不是老天的問題，不是神明的問題，而是人的問題，民進黨台南市立委有5席，一席給國民黨，讓謝龍介做做看，鄉親20年給民進黨，現在給8個月的時間給謝龍介，讓謝龍介為「四民」發聲，爭福利。

新北市長朱立倫也專程南下為謝龍介相挺站台，朱立倫說民進黨的特色就是「騙」，他認為發展台灣經濟不能缺電，他只說他如當選將考慮重啟核四，結果每天都在罵他，民進黨反核，但上台後核電仍在用，民進黨喊台獨，但又不敢台獨，民眾想和平、想做生意、想賺大錢，貨要賣出去，但民進黨說大陸不行，所以請台南鄉親3月16日一定要出來投票，支持為「四民」代言，全力拼經濟的謝龍介，送他進立法院為台南鄉親發聲。朱立倫說輔選謝龍介不能只靠南部韓國瑜，也要北部朱立倫，也要四方來協助才行。

據了解，朱立倫3月2日將陪同謝龍介，掃街拜票，並到玄空法寺參拜祈福、參與「拚經濟打通路」民意傾聽座談會．等，展現全力支持謝龍介的決心。