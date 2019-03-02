「關鍵時刻」一票都不能少！　郭國文：當選推動台南山手線

▲前行政院長賴清德、立委補選候選人郭國文，到台南善化慶安宮，向天上聖母祈福，隨後前往善化市場拜票，受到民眾熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德、立委補選候選人郭國文的參拜祈福之旅進入第6天，3月2日一早賴清德、郭國文就來到台南善化慶安宮，向天上聖母祈福，隨後林俊憲立委和在地的林志展議員、蔡筱薇議員，偕同郭國文前往善化市場拜票，受到民眾熱情歡迎。





賴清德人氣不減，他才出現在善化市場，立刻受到熱情的民眾包圍，還有百歲人瑞特別坐著輪椅，來幫賴清德和郭國文加油。賴清德強調：「這次是民進黨的關鍵時刻，關係到民進黨能不能再起，所以拜託大家一定要集中選票，全力支持郭國文。」





賴清德也引用數據表示，台灣科技業龍頭台積電就落腳在善化的台南科學園區，目前獨步全球的5奈米晶圓廠就選擇在南科興建，未來台積電還將為台南帶來上兆元的產值。民進黨不只會賣農產品，對於經濟的發展、工商業的協助也是不遺餘力。





郭國文強調如果經濟要活絡，便捷的交通建設必不可少，過去擔任議員時就提出台南山手線的想法，爭取高鐵接駁延伸到善化，如果進入國會，也一定會努力推動交通建設，讓善化走出去！



走進市場拜票時，攤販當選聲不斷，賴清德直說，他對郭國文有信心，3月16日只要大家團結，一定可以送國文進國會，幫市民守護台南，保衛台灣！