　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

第13屆台南古都國際馬拉松開跑　黃偉哲鳴槍祝福所有跑者創造佳績

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南古都國際馬拉松，由市長黃偉哲等人一同鳴槍，宣告台南古都國際馬拉松正式起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南古都國際馬拉松，由市長黃偉哲等人一同鳴槍，宣告台南古都國際馬拉松正式起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際馬拉松，3月3日上午由市長黃偉哲等人一同鳴槍，宣告台南古都國際馬拉松正式起跑，黃偉哲也祝福所有跑者都能夠創造佳績，今年賽事共計1萬6千多名跑者報名，其中還有來自國外32國34個地區共286名外籍選手參加。

▲台南古都國際馬拉松，由市長黃偉哲等人一同鳴槍，宣告台南古都國際馬拉松正式起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南古都國際馬拉松的特色，在於會跑過幾個文化上的古蹟、景點以及港區，交織融合市區、海邊及古蹟的景色，成為一個相當具有特色的賽事，加上沿途準備很多台南的小吃，讓參賽的選手體會台南的人文美食及濃濃的人情味，今年古都馬拉松也將比照2017-2018賽事向「中華民國田徑協會申請成績認證」。

▲台南古都國際馬拉松，由市長黃偉哲等人一同鳴槍，宣告台南古都國際馬拉松正式起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育處表示，台南古都國際馬拉松是臺灣少數獲國際認證IAAF、AIMS的城市馬拉松活動之一，更是全台灣文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道，過去兩屆皆吸引超過1萬6千名國內外跑友參與。全馬組賽道途經33處古蹟文化景點，從府城天險、鹿耳門溪舊道、荷鄭古戰場，重回北汕尾（今四草），到台灣第一條人工運河-竹筏港水道，遙想臺南早期貿易興盛輝煌。

▲台南古都國際馬拉松，由市長黃偉哲等人一同鳴槍，宣告台南古都國際馬拉松正式起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

古都馬拉松更貼心規劃陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，在賽道終點則設有創意造型獎評選活動，主辦單位準備了古都馬拉松繪本、造型隨身碟、精美保養組等禮品送給入選選手。感謝台灣港務股份有限公司、台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及所有市民的共同支持，才能成就這場城市馬拉松活動。

成績揭曉，全馬女子組 前3名 Monica Watetu Ndiritu（2小時43分49秒。肯亞）、Jemimah Wayua Musau（2小時52分38秒。肯亞）、陳玫雯（3小時10分32秒。台灣）。

全馬男子組前3名 Kipsang David Kipkoech（2小時26分45秒。肯亞）、Rotich Willy（2小時28分8秒。肯亞）、Muteti Lukas Wambua（2小時37分51秒。肯亞）。半馬女子組前3名 蘇鳳婷（1小時20分40秒。台灣）、林嫆菁（1小時24分49秒。台灣）、朱韻丞（1小時26分28秒。台灣）。半馬男子組前3名 吳睿恩（1小時12分58秒。台灣）、林秋杰（1小時13分17秒。台灣）、邱韋翔（1小時13分45秒。台灣）。上述比賽結果以大會官網公告為準。

ET快訊
一直捲！2歲妹曝胎內記憶「在玩一條線」　媽鼻酸：妳差點玩不見
泰拳冠軍遭5人拖出BMW！雙腳被狂砍「奔逃30m」倒血泊
快試試！FB Messenger開放夜間模式　通關密語是「月
瑜珈女倒立失敗！狗狗野外超興奮「抖動公狗腰」進攻

關鍵字：台南,古都國際馬拉松,開跑,黃偉哲,鳴槍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」掃廁所到天亮　1.5萬網狂讚：眼睛濕了

影／血從1樓滴到2樓！男遭皮帶勒頸、馬克杯砸頭慘死　殺人嫌還掰「自己跌倒」

產女加棄屍行程曝光！新加坡情侶遊台8天　旅館：離開前很虛弱

爆裂式「轟一聲」炸醒高雄！　網驚「世界末日」：屏東都聽到了

星國情侶否認生女棄屍／「孕肚逛街照」狠狠打臉　警：罪證確鑿

「我去晾衣服...」女兒在家看電視　母親默默從14樓頂墜下慘死

開車上貓空賞杏花　妻指揮夫倒車...「打錯檔」釀悲劇！

228連假最後1天　蘇花改北上車潮較2日趨緩

無業獨居男身故　善警幫籌身後事解困

新竹左岸滑板公園體驗　滑板愛好族引頸期待

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

幼童「暴衝馬路」姨媽急追　仍遭機車撞上...網推爆：要牽繩

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

《棒棒堂》6人全到「空位留給他」！　藏暖心細節...畫面曝光網淚崩ＱＱ

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

228連假最後1天　蘇花改北上車潮較2日趨緩

無業獨居男身故　善警幫籌身後事解困

新竹左岸滑板公園體驗　滑板愛好族引頸期待

第13屆台南古都國際馬拉松開跑　黃偉哲鳴槍祝福所有跑者創造佳績

立委補選兩黨對決　賴清德：郭國文是最好的人選

拚經濟打通路　朱立倫陪同謝龍介台南掃街拜票

劉世芳、李俊毅 　車隊拜票接力相挺郭國文

丁菱娟與好友群油畫展　南台別院洋溢法喜開幕

詹賀舜：桃園捷運綠線動工「是真的」　詹江村：欺騙外行

蘭海開創新藍海　台灣國際蘭展正式開園湧進人潮

埃及聖䴉是神話「智慧之神」　做成木乃伊引領死後道路

全球只有6國「男女工作平權」　台灣並列紐西蘭奪下亞洲第一

IN．美妝／IG被洗版！韓妞都在搶這支霧面「胡蘿蔔色」唇膏

福特旅行家換「EcoBlue」2.0柴油引擎！再加輕油電省又有力

台灣燈會風光邁最後一哩路！潘孟安感性哼《魚仔》...屏東人淚崩：很驕傲

寄「掃把」給蘇貞昌...失敗原因曝光　網：連武器都不要了！

阿嬤「爬岸邊冰柱」當Elsa公主　海浪拍打斷裂「人漂走出海了！」

桃園中路房價連六月緩跌　狂吸雙北買盤進駐

台南孔廟周邊「五行小豬饅頭」　還有超萌柴犬造型！

想當包租公？　先學會找到好房客吧！

地方熱門新聞

詹賀舜：桃園捷運綠線動工「是真..

朱立倫陪同謝龍介　台南掃街拜票

劉世芳、李俊毅 　車隊拜票挺郭..

台南市安平浮屍　警查明死者身分

台南古都馬3日開跑　警實施交疏

丁菱娟油畫展　南台別院法喜開幕

阿里山公路旁釣蝦園區　親子共遊..

白沙屯媽祖出巡！衝撞2電線桿降..

3波蘭登山客飛9千公里來台

兩婦人登山迷途　警消救援平安尋..

立委補選　郭國文是最好的人選

桃園龍潭大北坑　魯冰花海綻放

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

更多熱門

相關新聞

台南5歲童自殺式暴衝！女騎士慘摔網怒爆

台南一名許姓女網友1日騎車行經永康區大灣路時，一名5歲男童突然脫離姨媽的控制，直接朝馬路飛奔 ，導致許女剎車不及撞上，雙方雖無大礙，但姨媽卻完全沒道歉，只認為是小孩的錯而被砲轟。事後，許女也再次發文交代事情後續。

一票不能少！　郭國文要推動台南山手線

朱立倫站台　籲鄉親送謝龍介進立法院

台南市安平浮屍　警查明死者身分

總統蔡英文主持蘭展開幕　推動蘭產發展

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空氣槍撲殺

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六福村逃出那6隻造成的

大叔Costco想「搭便車」她點頭！結局暖爆網

收假變天全台有雨　周三起「連下7天」

路人合照Selina　當張軒睿面：他是誰

23歲女器官失蹤！脫褲炸出「帶血蘋果」

未來婆婆逼月繳4萬孝親費！孕婦嗆聲被讚爆

孫安佐PK館長「被打很慘」右眼冒黑輪

天菜女神！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球

台南5歲童自殺式暴衝！女騎士慘摔網怒爆

瑜珈女倒立失敗　狗狗看到超興奮

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分手

館長、孫安佐終於見面了！

「花蓮五子命案」　殯葬業者還原現場

帝寶直銷妹「害保全上吊」染毒被逮

更多

最夯影音

更多

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面