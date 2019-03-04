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「外面找女生要花很多錢」　鬼父找親生女兒洩慾5次

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▲高雄市一名狠父找親身女兒洩慾，法院判決7年10月徒刑。（示意圖／視覺中國）

高雄市一名狠父找親生女兒洩慾，法院判決7年10月徒刑。（示意圖／視覺中國）

高雄報導／地方中心

高雄一名父親遭指控性侵17歲高中女兒，前年9月至12月多次趁妻子及其他家人不在家時，不時要求女兒讓他「弄一下」，沒想到女兒拒絕後這名狠父竟說，「外面找女生要花很多錢」，共得逞5次趁機無套性侵女兒，直到快射出時才戴套，性侵完則再給女兒500元到1000元不等，經高雄地方法院審理後，依權勢性交等罪判狠父7年10月徒刑，連帶賠償母女140萬元，還可上訴。

判決指出，這名父親從事成衣業、也做過粗工，後來失業，家裡僅靠著微薄的低收補助過活，妻子領有身障手冊，女兒則有輕度智能障礙，女兒遭性侵後向母親哭訴，透過社工報案向父親提告，狠父的行徑才因此曝光。

女兒控訴指出，第一次被性侵是2017年9月23日，母親外出參加活動，父親要求衣服、褲子脫下來給他「弄一下」，並接著說「外面找女生要花很多錢」，沒戴保險套就直接開始做了，等到快射出時才戴上，父親還告知女兒不能跟媽媽說，並給予800元左右的現金；同年的10、11、12月間，父親使用相同的模式逼迫女兒與他性交，甚至說出「爸爸會有比較過份的行為，因為爸爸去特種行業要花1800元，你給我摩擦，如果東西出來了，我可以省一筆錢」等不要臉的話，結束後都會給500元至1000元不等的金額。

法院審理期間，狠父辯稱是要求女兒要「檢查身體」，但女兒卻鑑定出創傷壓力症候群，父親而後承認「用下體去摩擦她的陰道」，合議庭認定確實有下體插入的行為，痛批這名狠父違背倫理還試圖狡辯掩蓋真相，一共5次的性侵依法判合併執行7年10月徒刑；另外，也依民事求償部分，判賠女兒100萬元、妻子40萬元。

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關鍵字：性侵,狠父,性交

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