王金平準備參選總統尋求客家票源　徐耀昌：樂觀其成

▲苗栗縣長徐耀昌（左）2日晚間舉辦春酒宴請各鄉鎮地方幹部，前立法院長王金平（右）也出席這場宴會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌2日晚間舉辦春酒，宴請各鄉鎮地方幹部，其中前立法院長王金平特來參加宴會，除了要表達爭取國民黨總統提名的決心外，更要來尋求客家鄉親的支持，縣長徐耀昌也表示：樂觀其成。

徐耀昌3日晚間在頭份舉辦春酒晚宴，宴請苗栗縣鄉、鎮長及地方幹部，席開25桌，包括2席立法委員，議會正、副議長，將近20名議員及16位鄉、鎮、市長，一同出席參加。

▲前立法院長王金平特來參與此宴會，尋求客家鄉親支持爭取總統大選的提名。（圖／記者黃孟珍翻攝）

宴席一開始，前立法院長王金平也來到現場，徐耀昌特別帶領王金平逐桌介紹認識地方幹部，現場不時響起「總統好」的歡呼聲。王金平表示，本來就預計3月7日要宣布參選，只是先來和大家溝通一下，也先尋求縣長及客家鄉親的支持。

徐耀昌也解釋，在擔任4屆立法委員時，王院長也大力支持苗栗的各項建設，可以說是「功在苗栗」；所以現在王前院長要登記參加國民黨總統提名，可說是「樂觀其成」。

王金平也指出，決定參選國民黨2020年總統候選人提名，並不是為了當總統而選總統，而是為了中華民國、台灣而競選，如果順利當選總統，首要之務就是與對岸開啟和平談判，同時在國內取得共識，解除目前台灣面臨到的內外困境，如此一來，經濟問題自然就能迎刃而解。

王金平說，總統「只做一任」，達成兩岸穩定和平、國內團結和諧、經濟上繁榮發展，就會為大家挑選好的「繼任者」，讓台灣持續向前邁進，因此，除了希望黨員支持外，也呼籲鄉親幫忙推銷王金平，拉抬民調。