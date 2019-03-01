星國情侶否認生女棄屍／「孕肚逛街照」狠狠打臉　警：罪證確鑿

▲郭女挺孕肚逛街影像曝光。（圖／民眾提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區傳出女嬰被塞進廚餘桶慘死的案件，震驚各界，警方發現一對新加坡的小情侶涉有重嫌，星國媒體《新明日报》指出，嫌疑男否認女友懷孕生女還棄屍，對台灣媒體的報導感到莫名奇妙，但有熱心民眾提供一張照片，發現行兇的女子大腹便便逛賣場，狠狠打臉男方說法。

警方調查，23歲王姓男子與24歲郭姓懷孕女友於上個月19日飛來台灣，下榻西門町的旅館，之後躲在房間的浴室裡產下女嬰，王男用黑色塑膠袋打包嬰兒，並丟在附近燒烤店的廚餘桶內。

▲王男將女嬰打包後丟棄。（圖／記者陳雕文翻攝）

據《新明日報》報導，嫌疑人的父母表示，兒子和女友在那段時間確實有到台灣旅遊，不過對於其女友有沒有懷孕，則表示不知情。因其兒子的女友，身材一向比較圓潤，看不出是否有孕在身。

其父母說，相信兒子的話，並表示，若真是子虛烏有的指控，那兒子豈不是十分冤枉，不排除提告為兒子表清白。《新明日報》記者又透過父母聯繫上當時不在家的嫌疑男子，他語氣鎮定地表示，對台媒報導感到莫名其妙，並否認女友懷孕生子，還堅稱没在事發時離開酒店扔東西。

從民眾提供照片可看出，郭女懷有身孕，明顯與王男所說的內容有出入；新店警方表示，「情侶倆涉案罪證確鑿，若兩人對於偵辦方向有異議，歡迎來台灣提供DNA檢體，一同協助釐清案情。」

▼情侶倆還在社群媒體PO出來台機票。（圖／翻攝自Instagram）