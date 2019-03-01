台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」掃廁所到天亮　1.5萬網狂讚：眼睛濕了

▲許多工作人員忙到天亮都沒有好好吃一頓飯。（圖／翻攝自潘孟安臉書，下同）

地方中心／屏東報導

舉辦在屏東的台灣燈會，光是228一天就湧入了167萬人潮，但也因暴漲的人數，導致許多民眾等了好幾小時的接駁車，好不容易到凌晨2點才將所有遊客都送上車，因此引發民眾怒火。對此，屏東縣長潘孟安放上了幾張照片，不捨地向工作人員喊話：我像這一群夜行者致敬，這些人都是屏東燈會最璀璨的光。

美麗的燈會吸引了大批民眾前來，光是228一天就湧入了167萬人潮，而屏東縣長潘孟安表示，「當遊客回到家，躺在床上時，另一批身影在黑暗中，開始接力工作，全面清查機電設施、清除廁所水肥…，得要忙到天亮，才能躺下說晚安…」此外，從照片中可見，一名名工作人員辛苦的工作著，接駁車司機忙到沒有時間好好吃一口飯、清潔人員掃著廁所到天亮，為的就是給民眾一個最好的賞燈品質。

潘孟安也說：「日日看著這群夜行者，我清楚，怎麼可能不累，但，大家紅眼挺著，我明白，怎麼可能不怨，但，人人咬牙忍著，撐了這麼久，連我自己都有點懷疑，到底是什麼力量，足以讓暗黑中的身影，一步又一步走著，責任、榮譽、骨氣…或是一種說不出口的追求，不管是哪種力量在支持，我確定，這些人都是屏東燈會最璀璨的光。」

這篇貼文一出，短時間內就有1.5萬名網友按讚，並紛紛留言打氣「致上十二萬分謝意，感恩屏東有您們，讚賞您們！感謝您們。」、「我看到眼睛濕了」、「真的謝謝你們的努力」、「我屏東人我驕傲」、「謝謝這些鋼鐵人」。

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