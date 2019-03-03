若當總統只做4年　王金平：屆時韓國瑜可一展長才為國家服務

▲王金平。（圖／記者黃克翔攝）



政治中心／綜合報導

前立法院院長王金平將在7日正式宣布參選2020總統大選，日前他接受媒體專訪時提到，若當選總統的話只會做4年，接下來要交棒給下一代，更語帶玄機地說，「屆時韓市長就很有機會一展長才，為國家服務」。

近日各家媒體釋出2020總統大選民調，各項數據都顯示高雄市長韓國瑜有機會贏得勝選。國民黨已經定案初選機制採七三比，不過黨主席吳敦義卻也說不排除「二階段徵召」韓國瑜。

王金平認為，想要參選現在就要出來參與初選，沒有人在後面才加入，「領導人要有智慧，這樣的做法只會造成黨的動盪，讓大家心有懸念。」

至於，是否因初選機制不公而脫黨參選，王金平說，「的確有人建議我不要理會國民黨初選，但黨內已經確定採取七三制，我就按照制度努力，全力爭取在黨內出線。在初選機制維持公平公正的原則下，當然要尊重機制，我參選到底的決心不會改變」。

對於黨內有人拱韓國瑜參選2020，王金平說，韓國瑜現在全力衝刺高雄市的市政建設，自己若有機會當選總統，在中央會全力配合韓國瑜的政見，以高雄為建設示範區，再拓展到全國。

王金平強調，「我若當選總統，只做一任4年」，逐一解決國家重大問題，將大環境處理妥當，讓中華民國繼續生存發展後，就交棒給下一代，「我想，屆時韓市長就很有機會一展長才，為國家服務」；另外，被追問韓國瑜是否參選，他沉思許久後表示，為保護韓國瑜不談這個敏感問題。

王金平2日曝光競選文宣，值得注意的是，競選LOGO中的橋樑底下，是由橫式「王金平」三個字對半，傳達願意以自身搭起橋梁的意涵，呼應他的競選文宣眉標「讓世界看到台灣，帶台灣走向世界」。

▲「王金平參選2020總統」大會文宣。（圖／王金平團隊提供,，下同）



另外，在文宣最底下有一行「The Spirit of Taiwan」，也回應了外界說他是「藍皮綠骨」，王金平反駁自己是「藍皮台骨、漢魂台魄」。他解釋，中華文化的根是「漢魂」，在台灣發展成台灣新文化，結合了漢魂的果，成為「台魄」，這就是「漢魂台魄」的台灣人尊嚴。

其他人也看了這些．．．

► 獨／因緣俱足了！ 王金平3月7日宣布參選總統

► 國民黨總統初選機制出爐 民調、黨員投票「7：3」

►國民黨「窮得只剩韓國瑜」？王金平：黨員各有各的強項

►2020搭擋柱柱姊「金柱配」？王金平：提名前不考慮副手

►王金平「新郎不是我」 馬英九：大家應向前看

►洪秀柱爆王4年前「咿咿啊啊」不表態 王金平：我有苦難言