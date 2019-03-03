初選二階段黨中央不說死　馬英九：應開誠佈公

▲前總統馬英九。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／新北報導

國民黨2020總統初選提名辦法確定「七三制」，但黨主席吳敦義不排除萬分之一徵召可能的說法，引起黨內相當議論。對此，前總統馬英九今（3日）陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街前受訪表示，任何一個初選辦法一定要開誠佈公，「讓大家知道是個什麼樣的制度」。

吳敦義日前強調，「徵召」的建議，是在政黨以求勝為選舉唯一目標的前提下，也不排除萬分之一的可能， 保留萬分之一的機會對任何政黨都是必要的準備。

面對黨中央保留徵召，卻又不把話說死的做法，前立法院長王金平也撂下重話，表示「在初選機制維持公平公正的原則下，當然要尊重機制。我參選到底的決心不會改變」。

▲前總統馬英九今（3日）陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者蔡浩祥攝）

馬英九上午在陪同鄭世維掃街前受訪表示，二階段要看內容才知道，目標就是團結一致，爭取勝利，「凡是能夠達到這個目標的方法，我們都贊成」。

而被問及二階段恐衝擊黨內團結時，馬英九則指出，「黨內事情應開誠佈公，達成協議後全力以赴」。

初選辦法公布後，黨內「三公一韓」局勢浮上檯面，高雄市長韓國瑜是否為國民黨2020「最強人選」？馬英九表示，「情勢還在發展當中，我們會推出最強人選」。