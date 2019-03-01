產女加棄屍行程曝光！新加坡情侶遊台8天　旅館：離開前很虛弱

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名環保公司員工，上個月26日早上8點多，整理廚餘時赫然發現女嬰屍，嚇得急忙報案，警方調閱上百支監視器，確認女嬰被遺棄的地點在台北市萬華區西門町，也發現一對來台觀光的新加坡情侶涉有重嫌；旅館員工說，女子入住時看起來像是懷孕，而離開時好像已經沒有肚子，但很虛弱的感覺。警方正在循線追查。

▲新店女嬰屍。（圖／記者陳雕文攝）

警方調查，情侶倆來台玩8天，事發當天（26日）清晨，一名黑衣人手持黑色塑膠袋，丟在昆明街附近的燒肉店之廚餘桶，此人疑似是23歲王男，他扔掉塑膠袋後，就跟24歲郭姓女友搭機返回新加坡，警方詢問情侶下榻的旅館，員工對於郭女的體態變化有印象。且員警在情侶休息的房間浴室裡採集到「血跡反應」，正在跟女嬰進行DNA比對。

▲新加坡小情侶涉有重嫌，警方正全力追查。（圖／翻攝自臉書）

若女嬰與情侶有關係，將透過刑事局國際科聯繫新加坡警方，討論後續偵辦方向；而涉有重嫌的情侶檔交往約一年，且經常在社群媒體放閃，至於是否真因懷孕而來台生產並棄嬰，仍有待警方釐清。

根據新加坡《刑法》第3條規定，國民的境外犯罪行為視同於境內實施，得於國內接受審判與受罰，也就是說該情侶就算逃回國也會受罰。而且，新加坡法律更加嚴苛，若兩名嫌疑人是刻意把活著的嬰孩棄屍而致死，恐怕會觸犯「謀殺罪」，將會被判「唯一死刑」

依我國刑法而言，若把剛出生的嬰兒丟進廚餘桶致死，觸犯刑法第274條規定生母殺嬰罪，可處6月以上5年以下徒刑；若在嬰兒死後才遺棄，涉犯247條遺棄屍體罪，可處6月以上5年以下徒刑。

新加坡情侶檔來台時間序

●2/19搭新航來台：入住武昌街的飯店

●2/25 PM15:07離開飯店

●2/26 AM3:50將女嬰丟在昆明街燒肉店的廚餘回收桶

●2/26 PM4:30搭機離台

→期間共在台8天

▼警方調查，情侶倆來台玩8天，事發當天（26日）清晨，黑衣人（疑似是23歲王男）手持黑色塑膠袋，丟在昆明街附近的燒肉店之廚餘桶。（圖／記者陳雕文翻攝）





▼殯葬業者將女嬰遺體載走。（圖／記者陳雕文攝）