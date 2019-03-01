「我去晾衣服...」女兒在家看電視　母親默默從14樓頂墜下慘死

▲女子從租屋處14樓頂跳下，下肢嚴重變形慘死。其女兒當時在家看電視，直到被警方通知，急忙衝下樓查看，發現已成遺體的母親，她痛哭失聲...（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

怎麼會這樣…新北市永和區一名女子於本月1日下午1點，跟正在看電視的女兒說「我去晾衣服」，接著轉身坐進電梯到14樓頂後，默默站上女兒牆，一躍而下，腰部、雙腿嚴重扭曲變形慘死，路過民眾嚇壞報案；女兒經警方通知，急忙衝下樓查看，發現已成遺體的母親，她痛哭失聲...

死者女兒向警方解釋，母親因投資失利，前一陣子就有透露輕生的意圖；警方表示，死者與外婆、女兒在永貞路某大廈2樓租屋。案發當時，女兒在家看電視，外婆則去中醫診所看病。

管理員向員警表示，死者先打電話說，「我要去頂樓晾衣服」，因此他遙控開鎖，沒想到死者是要輕生；警方調查，過去該大廈曾有類似案件（住戶跳樓），因此管理處加裝電子鎖，住戶若要上頂樓陽台，必須由管理員同意才會開門，卻還是無法阻止憾事發生。

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▼警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者陳雕文翻攝）

