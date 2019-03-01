快訊／開車上貓空賞杏花　夫倒車衝撞妻命危送醫搶救

記者邱中岳、黃彥傑／台北報導

北市1名男子1日上午開車帶妻子上山賞杏花，但沒想到抵達地點後，婦人先下車，卻遭丈夫開車撞倒，撞擊力道之大造成婦人傷勢嚴重，警消到場後婦人已經沒有呼吸心跳緊急送醫搶救。

警方調查，1日下午3時許，35歲的林姓女子與33的曾姓丈夫開車抵達貓空老泉里準備賞杏花時，林女先行下車，老公倒車時不慎將林撞倒，造成林頭部受到重創，當場昏迷失去意識，警消到場也緊急將人送醫。

▼男子開車與妻子上山賞花，不慎倒車撞上妻子釀命危。（圖／記者黃彥傑攝）



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