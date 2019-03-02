丁菱娟與好友群油畫展　南台別院洋溢法喜開幕

▲「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」3月1日起至4月15日止在佛光山南台別院展出，開幕式2日下午舉行，歡迎各界踴躍來南台別院參與這場藝術饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」3月1日起至4月15日止在佛光山南台別院展出，開幕式2日下午舉行，丁菱娟偕同一起參展的朋友們出席，以座談方式和大家分享新中年人體驗新生活，及嘗試新事物的過程和成果。

南台別院總住持滿舟法師讚揚丁菱娟是溫暖、有內涵的才女，在她身上讓人感受到如陽光般的溫暖和生命力，歡迎各界踴躍來南台別院親炙這場藝術饗宴。

「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」開幕式2日下午2時舉行，吸引不少愛好藝文人士到場參加。開幕式邀請畫展策展人丁菱娟小姐與佛光山中天學校執行校長陳秋琴，以「創造圓滿自在的第三人生」為題進行對談，兩人針對50歲以後的中年人生可以怎麼規劃安排、善用時間和學習活出新中年的面貌相互交流，分享她們如何在付諸實踐的精神和行動中所獲得的成長和收穫。

南台別院總住持滿舟法師表示，丁菱娟小姐原是知名世紀奧美企業董事長，職場女強人，54歲事業顛峰時毅決定離開職場把機會留給年輕人，之後投入寫作、出書，接著是畫畫，不斷在生活中挑戰不同領域，還努力的超越自我，開啟不一樣的人生。

滿舟法師表示，丁菱娟是佛光山南台別院去年安樂富有系列講座的講者，也因為這個因緣才有機會認識這位溫暖、有內涵的才女，還記得當時在聊談過程中丁菱娟小姐提起自己正在學畫畫，並希望60歲時可以開畫展，即當場邀約畫展就來南台別院辦，沒想到1年後約定兌現了，而且就在她4月即將過60歲生日之前，可見她是一個重承諾、自我要求很高的女性，決定的事就認真、用心投入，特別的是這場畫展還結合公益，透過畫作義賣所得來幫助有心創業的年輕人，為畫展增添意義，在她身上讓人感受到如陽光般的溫暖和生命力，令人感動。

總住持滿舟法師指出，佛教說『諸法因緣生，諸法因緣滅。』是說不論什麼事物都是因緣和合，都是相互依存的關係。人生要感謝因緣，有因緣才有這一切，「安樂富有講座」是一個因緣；「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」又是一個因緣，因為菱娟小姐讓我們多認識了這麼多有緣的朋友，一起因為這場畫展成就美好而有意義的事。

丁菱娟表示，求學是第一人生，職場算是第二人生，離開職場的日子就是第三人生。第一人生懵懵懂懂，充滿想像卻無法完全掌握自己的生命；第二人生汲汲營營，忙於追求外在的擁有，為滿足別人的期待而活；離開職場後展開第三人生。前兩段人生難免為了尋找自己，滿足別人而活，為了完成自身的責任而打拚，到了第三人生希望有更智慧、更快樂的生活方式。50到70歲的人應該重新定義為「新中年人」，「新中年」就算從職場退休也不能從生活退休，反而應該從學習、回饋的角度重新配置時間與生活，這是人生的第二個黃金期，而且更有能力的狀態下展開全新階段的冒險。

丁菱娟說，這次的畫展就是其中之一的冒險，不管畫得好不好，就是盡情想做什麼就去做什麼，人生還有什麼好等待，想畫畫就畫畫，並完成開畫展的夢想，感謝佛光山南台別院的住持滿舟法師給她有任性的機會，一圓夢想。

「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」除了展出丁菱娟的23幅畫作外，她也邀請了在「敦南美院西畫組」的李弘毅老師和同學們一起來參展，這些畫友大部分跟丁菱娟一樣是有趣的「新中年人」，也有部份熱愛美學的年輕人，他們除了藉由展覽分享作品，也自願捐出畫作義賣，一起將所得捐助給AAMA台北搖籃計畫，幫助年輕人創業逐夢。

展出期間除了展出畫作義賣外，3月16日將邀請畫家李弘毅老師現場作畫，讓民眾近距離欣賞畫家的創作技巧，地點都在台南市永華路二段161號佛光山南台別院，歡迎各界踴躍到場參與。