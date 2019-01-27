佛祖請吃尾牙　南台別院義工菩薩歲末感恩晚會

▲近千位的義工菩薩們齊聚佛光山南台別院歲末義工感恩聯誼晚會，給釋迦牟尼佛請吃尾牙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社會許多需要的角落，常能見到不求回報、無私奉獻的義工們穿梭的身影，總是先想到滿足他人的需要，在這歲末寒冬2019農曆春節前夕，近千位的義工菩薩們齊聚佛光山南台別院歲末義工感恩聯誼晚會，給釋迦牟尼佛請吃尾牙，慰勞1年來辛苦，同時也給自己一個最大的掌聲鼓勵。

▲佛光山台南區總住持滿舟法師說，感謝各位義工菩薩們無私的付出時間與精神。

佛光山台南區總住持滿舟法師說，今晚感恩餐會是諸上善人匯聚一處，感謝各位義工菩薩們無私的付出時間與精神，是成就他人的不休息菩薩及常精進菩薩，哪裡有需要就有義工菩薩的出現。南台別院1年365天從春節到臘八期間活動不斷，還要圓滿常住交付的任務實屬不易，也感恩佛法給大家服務眾生廣結善緣的機會。

與會的台南市警四分局蔡進閱分局長說，警察與義工同是維持社會安居樂業的重要力量，國際佛光會蔡國華理事大讚「有義工才能改變社會、改變世界」。首位女性安平區長賴青足小姐更提到，南台別院帶著佛法走出去，進入社會進而打造美好和諧的社會，並承諾要將南台別院寫入新編纂的地方誌中，留下最棒的紀錄。

以今年星雲大師一筆字的春節揮毫「諸事吉祥」為發想，與會的知名書法大師們在悠揚的二胡樂聲中，現場落筆寫下「萬象如意好運到、諸事吉祥善緣來」橫批為「佛光普照」，為晚會揭開熱鬧的序幕，讓辛苦1整年的義工們，一邊享用美味餐食品好茶外，一邊欣賞由各分會、人間大學同學們精心準備的表演，在義工感恩餐會的一角，仍可看到許多義工菩薩們主動為大家食用完畢的餐盒做分類回收服務，真是不休息菩薩的最佳示現。