琴畫雙絕！正妹博士居陋巷彈琴　堅持傳統教學不妄傳

記者張君豪／台北報導

說起中華文化的古琴，雖在歷朝士人文化中堪稱地位最崇高的樂器，自古便有「士無故不撤琴瑟」推崇，更高居「琴棋書畫」四藝之首，撫琴被文人視為高雅悠遠的象徵，但隨著時代變遷迄今，一般人已經連古琴、古箏都很難分清楚、更遑論學習彈奏古琴這門歷史悠久的雅樂技術。《ETtoday新聞雲》趁19年農曆年前訪問北台灣新銳美女古琴家郭尹藍，帶讀者一窺傳統古琴悠遠、神秘的音樂文化。

▲身擁琴畫雙藝的古琴老師郭尹藍彈琴繪畫自娛、不採商業教學市場堅持傳統教學方式。（圖／記者張君豪翻攝）

郭尹藍目前在新北市新店開「一畫五弦堂」開課教授傳統古琴和西畫素描、油畫技法。看似羞澀內向、天真開朗的年輕女子，郭尹藍老師卻擁有台灣大學中文系畢業、俄羅斯國立師範大學油畫系碩士、俄羅斯列賓美術學院油畫系肄業、以及中國藝術研究院美術博士等驚人學歷。

▲身擁琴畫雙藝的古琴老師郭尹藍彈琴繪畫自娛。（圖／記者張君豪翻攝）

而在古琴多年學習過程中，郭尹藍古琴啟蒙於台灣大學音樂研究所沈冬老師、之後投入台灣古琴梅庵派大師莊秀珍門下練琴、後來到北京攻讀博士期間，又師從北京古琴廣凌派名師如山法師，再度深造古琴演奏技法，郭老師學琴習畫近20年，但仍堅持使用傳統方式教授傳統古琴繪畫。

例如說傳統文人古琴師生多採取一對一教學、並採用絲弦琴對談、對照現在古琴教學基礎班多採用大班教學、古琴老師一般可帶10多名甚至超過20名學生，隨到隨學；但對此郭老師仍堅持一對一教學，而且每個學生都得先學會自己能獨立上弦、調音。郭老師認為：「若把古琴當作一門深邃、值得追求的技藝、透過雙手雙耳來上弦調音、用自己的感官確切調整古琴最好的狀態！」

▲古琴老師郭尹藍彈琴繪演奏琴曲時的專注神態。（圖／記者張君豪翻攝）

古琴傳統曲譜、多使用簡字記譜方式，古代人利用國字的邊旁字根和數字載明下手手指和指法、彈奏琴弦，學習古琴彈奏、記譜必須和這些「天書文字」奮戰、才能逐漸從看懂琴譜、進而練習彈手熟練、臻至心手合一、動靜自如的彈奏階段。

郭老師認為：學古琴與其說是學樂器，不如說是學生透過彈奏琴曲、體察自己身心和情感的狀態，心急的人彈琴、琴音必定魯莽煩躁，學習彈古琴就是透過琴音和細節要求、逐漸調整自己的身心狀態到雅靜恬淡、琴音才能漸有餘味。

所以郭老師教授古琴，堅持採用最傳統的古琴教學方式，師生對彈、一句一句的修正細節、透過師生琴音、揉弦、走手尾音和泛音等技術訓練，慢慢讓學生契入琴音三昧中，雖說古琴是古代文人對志向精神層面的表達，但不代表琴學、琴音可以天馬行空的表達。

「琴者，禁也。禁止於邪，以正人心也」古琴作為中華文化的「聖人之器」對於演奏有其獨特嚴格的規範，也因此美女博士琴師雖身負琴畫雙藝，迄今仍簡居新店區陋巷內持志苦修，對她來說，不論教琴教畫，都寧可在限度內讓學生學道一定程度的技術和體悟，因此無法廣開師門。這也是身為藝術家對於美善不可妥協的堅持。