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佛光山南台別院教師分會　佛陀館心靈成長之旅

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▲南台別院教師分會，在會長林水雲的帶領下，結合讀書會，進行佛陀館心靈成長之旅。（圖／記者林悅翻攝）

▲南台別院教師分會，在會長林水雲的帶領下，結合讀書會，進行佛陀館心靈成長之旅。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了參加佛光山一年一度的提燈大會，南台別院教師分會，在會長林水雲的帶領下，結合讀書會，細細體會品味並禮敬欣賞新春的佛館之美，一連串的精心安排，譲參與的30多位成員作了一趟心靈成長之旅，烙印下人生最美好的回憶與無比的感動。

南台別院教師分會一行人抵達佛陀紀念館時，巳近中午，大夥先在禮敬大廳的2樓用完美味的素齋後，由導覽的佛光小姐，帶著大家漫步到莊嚴的玉佛殿，禮拜世界唯三的佛牙真身舍利，人人法喜洋溢，加持了福慧。隨即再到雙閣樓「茶禪一味」，制心一處、專注當下，裡頭的靜與外面的鑼鼓喧天，形成強烈的對比，在師父的帶領下，喝了此生最好喝的一泡禪茶，享受當下最幸福的好滋味。

一行人走出雙閣樓，尚有雲水書車精彩的故事分享、還有蒙古包裡馳名遐邇好喝的咖啡與奶茶！滿口的甘醇與香味。接著帶大夥至三好館欣賞互動影片，讓「三好運動~做好事、說好話、存好心」更深植人心。

晚上就是重頭戲了，先由來自菲律賓光明大學，美聲演唱拉開序幕，那歌聲足以撼動人心。再來就是萬眾矚目光照大千煙火秀，絢爛奪目的煙火，火樹銀花，變化萬千，令人目不轉睛、讚嘆連連。接著提燈回到本山大雄寶殿，參加上燈祈福法會！一路上盡是人山人海，一旁的花燈，比往年更絢麗。走在隊伍裡，大家內心無比感動！

林水雲會長表示，感謝星雲大師，讓我們在這佛、法、僧具足的寶山，一起實踐人間佛教。

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關鍵字：佛光山,南台別院,佛陀館

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