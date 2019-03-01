丁菱娟圓夢油畫首展　南台別院美術館登場

▲佛光山南台別院3月2日起於佛光緣美術館，舉辦「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光山南台別院3月2日起於佛光緣美術館，舉辦「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」，丁菱娟可說是傳奇人物，從感性到知性，從音樂民歌手到商場品牌行銷，歷經千錘百鍊，如今再度回歸藝文圈，她在50歲後學畫，實踐她的「第三人生」生活，此次因緣際會在佛光山南台別院住持滿舟法師促成下，至南台別院美術館舉辦人生首展，展現她安樂富有的燦爛人生。

一般人看丁菱娟，會認為她是人生勝利組，54歲前是知名的奧美公關公司董事長，她認為人生應該有不同層次和層面，決定選擇華麗轉身，離開她一手創辦的公關王國，追求她的新人生，她寫了許多書，包括《享受吧！50後的第三人生》，而她也是勇於築夢圓夢的實踐者。

丁菱娟笑指出，自己人生多轉折，淡江大學中文系畢業的她，曾寫下知名民歌〈給你，呆呆〉，卻從詞曲創作踏入公關行業並開設公司，被美商購併後續任董事長，她覺得擔任行政職後，不再與第一線同仁併肩作戰「不好玩了」，從腦力激盪、創意發想，成為得處理許多行政事務，她毅然決然辭掉工作，展開她的新人生。

丁菱娟的生命，一路有貴人相伴，事業打拚之際，丈夫願意回歸家庭照顧；在商場衝刺之際，有佛法相伴。丁菱娟的50歲後人生，更個人卻也更公益，她習畫滿足自我心靈，更義務擔任「台北搖籃計畫」新創團隊導師，扶植台灣的下一代年輕人。

從未強求開畫展的她，去年獲邀至南台別院演講分享時，滿舟法師邀請她開畫展，竟讓她在60歲前，完成她人生清單，一圓開畫展的夢想。此次共展出64幅作品，除她本人23幅，還有老師及20位朋友的畫作，另26幅提供義賣，所得捐給搖籃計畫。

▲邀請佛光山中天學校執行校長陳秋琴與之座談。

3月2日下午2時將於南台別院美術館舉辦開幕式，並邀請佛光山中天學校執行校長陳秋琴與之座談，歡迎民眾參觀。