慧眼看天下／解除制裁談不攏　川金二會破局

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經過兩天會談後，川金二會28號在越南河內落幕，美國總統川普和北韓領導人金正恩並未達成協議，川金二會形同破局。而事後川普在記者會上表示，此次峰會未能達成具體協議，主要和北韓要求「完全解除制裁」有關。慧眼看天下第43集，邀請到淡江大學戰略研究所教授黃介正，與主持人黃寶慧深度探討國際情勢。

▲ 川金二會,川金會。（圖／取自白宮推特／@WhiteHouse）

美眾院決議 撤銷川普緊急狀態

美國總統川普赴越南舉行川金高峰會之際，美國眾議院在26日通過表決，以245票贊成、182票反對、5票棄權，撤銷川普先前宣布的國家緊急狀態決議案，而其中有13名的共和黨議員倒戈，白宮也提出警告，如果參議院通過此案，川普將會動用否決權。

▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

暴風席捲美加 各地現「冰海嘯」

美國和加拿大近日遭到暴風侵襲，不只多處地區電線杆被吹倒，導致數千戶家庭停電，河面結冰的冰磚也被強風吹起，滾到河岸上，讓沿岸馬路甚至民宅前，都堆滿了大量碎冰，驚人場景猶如發生了「冰海嘯」。

▼強冷風導致湖面融冰紛湧上岸，築成冰牆。（圖／翻攝自推特／@ CodyLaw1）

華為5G摺疊機來了! 一支要8萬

繼三星電子發布可摺疊手機之後，華為本周也在西班牙世界通訊大會上，正式發表5G摺疊手機，而不同於三星採用書本式摺疊，華為的手機折起來螢幕在外，只要把手機折起來，即可進行自拍，不過這隻手機要價不斐，約新台幣8萬起跳，再創手機界新高。

▼華為5G摺疊機。（圖／CFP）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。