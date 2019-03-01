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川金會破局...川普盼「持續對話解決」！北韓：雙方承諾再見面

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▲▼川金會。（圖／路透）

北韓官媒報導，川金二人承諾再次見面。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩的第2次峰會受到全球矚目，但最後卻以「未達成協議」收場。白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）在返回華府的空軍一號專機上表示，川普將會繼續與日韓合作，持續與北韓對話。北韓官媒朝中社則報導，川金二人已承諾會再次見面。

桑德斯表示，川普在專機上與南韓總統文在寅以及日本首相安倍晉三通電話。南韓青瓦臺則發表聲明表示，川金會結束之後，川普與文在寅透過電話談了約25分鐘，雙方就接下來繼續合作的方式以及相關後續措施進行深度交流，川普對於沒有和平壤達成協議感到遺憾，但願意繼續和北韓對話，並透過對話來解決問題。

韓聯社報導提到，北韓官媒朝中社也在今日早晨發布有關川金會結果的消息。報導提到，金正恩與川普同意將會繼續討論雙方關係的「重大進步」，而河內的峰會是一個加強互信與關係的良好機會，川金二人也承諾將會再次見面，並作出更有實質成果的討論。不過朝中社的報導中，沒有提到雙方未簽協定的事情。

北韓外交部長李勇浩在1日凌晨於河內召開記者會，他提到北韓願意關閉寧邊核子研究設施，「如果美國願意取消部份傷害北韓人民生計的制裁條款，我們將會永久拆除所有寧邊地區的核原料生產設施，包括鈽和鈾在內」。

川普在離開越南前的記者會上則說，「北韓希望我們完全撤回制裁，而我們無法答應這點」，美國國務卿蓬佩奧也表示，「北韓尚未做好準備」。而李勇浩在記者會上則提到，北韓並未要求美方撤回全部制裁，顯然北韓與美國雙方說法有出入。

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關鍵字：川金會,川金二會,川普,金正恩,北美要聞,日韓要聞

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