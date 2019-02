引渡孟晚舟、竊密案庭審在即　華為美媒刊整版公開信「別聽信傳聞」

▲華為在《華爾街日報》A5刊登公開信,溫情喊話。(合成圖/翻攝自路透社、華為官網)

華為財務長孟晚舟去年12月初在溫哥華機場遭逮,目前正等待引渡加拿大政府是否同意美方提出的引渡程序,而華為日前遭美方控告竊取T-Mobile商業機密一案,也將在美西時間周四上午首次召開庭訊。對此,華為昨(28)日買下《華爾街日報》A5全版向美國媒體發出公開信,疾呼「不要聽什麼信什麼,過來看看吧」。

美國司法部今年1月28日正式起訴大陸電信巨擘華為及孟晚舟,並向加拿大司法部發出引渡孟晚舟的要求。由於加拿大收到美方申請後,有30天的時間裁定有無足夠證據支持引渡,若照時間推算,3月1日就是裁定的截止日期。

▲華為遭美方質疑有資安隱憂。(圖/CFP)

此外,美國日法部當日也正式起訴華為,其中包括華為2間子公司涉嫌竊取美國電訊公司T-Mobile的智慧型手機機器人技術一案。美國華盛頓西區法院將在美西時間周四上午10時,針對10項密謀竊取商業機密的指控,傳訊2間子公司前來說明。

華為昨(28)日買下《華爾街日報》A5全版向美國媒體發公開信,稱「美國政府對華為存在一定誤解」,呼籲民眾要「關注事實的真相」,並邀請媒體參觀華為園區並與華為員工會面,希望藉此讓美國公眾能更好地了解華為。

發出這封信的是華為董事兼公共及政府事務部總裁陳黎芳,她在信中表示,「我用給大家寫信的方式,希望能更好地了解彼此,但近年來,美國政府對華為存在一定誤解,我們希望大家能夠關注事實的真相。」

▲孟晚舟3月6日將重返法庭聽取引渡案決定。(圖/美聯社)

她強調,「公司成立30多年來,最讓華為人感到驕傲的是,我們願意前往許多全球最艱苦、危險的地區,在很多別的公司不願意去的地方工作,全身心地投入到連接未聯網人群,消除全球數字鴻溝中。」

陳黎芳表示,「我們與許多領先美國公司進行技術開發、業務諮詢和採購合作。此外,我們還為美國大學的研究項目提供支持,促進通訊技術的基礎性進步,造福人類。」

▲華為董事兼公共及政府事務部總裁陳黎芳。(圖/翻攝自華為官網)

在公開信的最後,她說道,「由於我們只能聯繫上少部分人,在此,我謹代表華為,誠摯地邀請各位美國媒體朋友參觀我們的園區並和我們的員工會面,希望你們能把真實的所見所聞帶回給你們的讀者、觀眾和聽眾並和他們分享這一訊息,請讓他們知道華為的大門隨時向他們敞開。」

陳黎芳在信末溫情喊話稱,「我們希望美國公眾能更好地了解我們,就像我們更好地了解你們一樣。不要聽什麼信什麼,過來看看吧。(Don't believe everything you hear. Come and see us.),我們非常期待您的到訪。」