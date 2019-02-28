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前律師爆川普是「習慣說謊的騙子」　檢方正調查總統其他犯罪

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▲美國總統川普（Donald Trump）前私人律師柯恩（Michael Cohen）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）前私人律師柯恩（Michael Cohen）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）前私人律師柯恩（Michael Cohen）27日在國會出席長達9小時的閉門聽證會，他作證時指責川普除了種族歧視之外、還是「愛作弊」的「騙子」，內容也提到川普在2016年美國總統大選付出封口費用，以及川普曾要他撒謊隱瞞與俄羅斯莫斯科談判的一項交易。除了已經公開的各項調查，聯邦當局也正在調查川普的非法活動。

柯恩表示，有許多川普的犯罪指控，不過目前因為正在調查的關係無法透露詳情，像是川普早就得知顧問史東（Roger Stone）與「維基解密」（WikiLeaks）有聯繫，並在2016年總統大選期間公開競選對手希拉蕊（Hillary Clinton）所外洩的電子郵件。

特別檢察官穆勒（Robert Mueller）正調查俄羅斯是否干預2016年美國總統大選，以及川普是否勾結其他競選團隊成員。承認協助支付與川普有染的女星及模特兒「封口費」的柯恩如果配合紐約檢方的調查，其中若有進展與成果，那麼他有可能因此獲得減刑。目前美國白宮正面臨這些不確定性。

柯恩去年12月遭紐約南區法院判刑3年，罪名為詐欺、逃稅及向國會說謊。紐約南區檢方正調查川普集團（Trump Organization）如稅務及可能違反競選財務法的問題。柯恩表示，他目前沒有川普競選時有「通俄羅斯」的證據，但懷疑川普如此作為，「他就是如此習慣說謊的人。」

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