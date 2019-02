華為宣布與LG合作！建置韓國5G商用網路　江南區平均速率破900Mbps

▲華為在2019世界行動通訊大會攤位。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

在美國發起的國際抵制下,華為25日在西班牙舉行的世界行動通訊大會(MWC)上宣布,與韓國電信商LG Uplus合作建設5G商用網路,目前已有超過1萬個5G站點。華為表示,首爾江南區所提供的5G平均速率超過900Mbps,現在正與LG Uplus展開更進一步合作,包含基於5G的超高清影像與虛擬實境(VR)等商業應用。

