華為宣布與LG合作！建置韓國5G商用網路　江南區平均速率破900Mbps

▲華為在2019世界行動通訊大會攤位。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

在美國發起的國際抵制下，華為25日在西班牙舉行的世界行動通訊大會（MWC）上宣布，與韓國電信商LG Uplus合作建設5G商用網路，目前已有超過1萬個5G站點。華為表示，首爾江南區所提供的5G平均速率超過900Mbps，現在正與LG Uplus展開更進一步合作，包含基於5G的超高清影像與虛擬實境（VR）等商業應用。

Find out how the 5G commercial network jointly built by LG Uplus & Huawei will benefit businesses, enable VR & much more: https://t.co/wnQ3aMuBSk #MWC19 pic.twitter.com/VtjFGQ7f7v — Huawei Technologies (@Huawei) 2019年2月25日

LG Uplus多年來持續與華為進行5G合作，兩家公司於2017年11月就已經完成江南區的5G站點測試，包含IPTV的4K高畫質試驗。當時為全球首次進行的大規模5G網絡測試，利用5G「旅遊巴士」提供5G的4K高畫質IPTV，並透過VR無人機展示20Mbps和20Mbps之間的數據速率。目前LG Uplus總部的5G速率達100Mbps。

儘管如此各國相繼抵制華為，英國仍然願意在此次大會中，讓華為與電信公司Vodafone合作，在巴塞隆納市區進行5G網路站點測試，下載速度達到1.7Gbps，平均速度為800Mbps。英國先前曾指出，使用華為5G設備所產生的風險，可以利用相關技術有效控制，紐西蘭與部分歐洲國家，也相繼放寬對華為設備的態度。