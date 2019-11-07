我們熱烈歡迎川普來訪！任正非：沒有美國，華為也能生存

▲華為創辦人任正非歡迎川普來訪。（圖／翻攝華為心聲社區）



記者邱茀濱／綜合報導

華為（Huawei）創辦人任正非日前表示，「沒有美國，華為也能生存下來」，他自始至終沒有研究中美貿易戰，因為華為在美國幾乎沒有業務，「跟美國沒有衝突」，且他還歡迎川普現在或卸任後能到訪華為，「我們當然會熱烈歡迎他」。

任正非6日接受《華爾街日報》的專訪時指出，他不會去關心中美談判如何，畢竟華為「沒有美國，也能生存下來」，且他們在美國幾乎沒有業務往來，因此「跟美國沒有衝突」。

任正非還說，不指望美國將華為從實體清單上除名，「他們還不如把我們永遠放在清單上，因為沒有美國我們也不會有問題」

▲任正非稱，沒有美國，華為也能生存。（圖／路透）



此外，針對外媒問及「美國的一系列指控對華為的傷害還是挺大的吧」，任正非指出，，他認為沒有那麼大的傷害，沒有那麼大的影響。反過來，這麼多政治家在全世界遊說，還給華為產生了正面影響，他稱「華為原來這麼厲害，還需要美國這麼強大的力量打壓，那設備一定好，趕快買，擔心以後買不到」。

任正非又表示，最近來訪問華為的客戶增加69%，證明華為能夠好好地照樣生存，「其實美國給華為做了廣告宣傳，我不認為美國的打壓是給我們產生了阻力。」

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